Francana com pior dor do mundo descarta eutanásia: “Quero viver”

Diagnosticada há três anos, mas convivendo com sintomas há cinco, a francana Ana Laura Vital, de 30 anos, enfrenta uma das condições médicas mais dolorosas conhecidas: a neuralgia do trigêmeo. A doença atinge o nervo responsável pela sensibilidade do rosto e é descrita por especialistas como a “pior dor do mundo”. No caso dela, a doença atinge seu rosto do lado esquerdo.

As crises costumam surgir de repente, como choques elétricos, e podem ser desencadeadas por estímulos simples: um toque, mastigar, falar ou até mesmo um sopro de vento. “É uma dor que não dá para explicar. É insuportável. Parece que está me matando todos os dias”, desabafa Ana Laura.

Na última semana, ela passou por sua terceira cirurgia de descompressão microvascular no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde já vem sendo acompanhada. Nesse procedimento, os médicos afastam os vasos que comprimem o nervo trigêmeo e realizam uma limpeza na região afetada por intervenções anteriores. O objetivo não é a cura, mas a redução da intensidade das crises. “O médico me disse que agora é esperar sete dias para ver se vai amenizar. Não existe promessa de cura, mas pode me dar uma vida mais próxima do normal”, explica.