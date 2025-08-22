Trio engana idoso de 85 anos e faz saques de R$ 6 mil em caixa

Um idoso de 85 anos com deficiência auditiva foi vítima de um golpe na manhã da última terça-feira, 19, no caixa eletrônico de um posto no Jardim Alvorada, em Franca. Após sacar R$ 200, ele foi abordado por um homem que, de forma simpática, alertou que sua conta bancária supostamente continuava aberta no terminal.
Segundo o boletim de ocorrência, o golpista orientou a vítima a clicar em uma opção na tela sob a alegação de que não seria cobrada taxa. O idoso não forneceu senha, mas depois constatou seis saques indevidos de R$ 1 mil cada.
A advogada criminalista Natália Rodrigues explicou que o golpe foi praticado por três pessoas que se revezaram entre observar o ambiente e abordar o idoso. Para ela, a confiança da vítima diante da suposta boa-fé do golpista facilitou a ação.
“Inicialmente, ele confiou no rapaz, acreditou que estava agindo de boa fé e, infelizmente, ele acabou fornecendo informações que possibilitaram que esse rapaz realizasse diversos saques indevidos posteriormente”, disse.
Natália esclareceu ainda que o caso se enquadra como estelionato, crime caracterizado pela fraude para obtenção de vantagem ilícita, cuja pena varia de 1 a 5 anos e pode ser aumentada quando a vítima é idosa. Ela destacou também que a quadrilha ainda não foi identificada e pediu a colaboração da população.
“Infelizmente, neste caso, a quadrilha ainda não foi identificada. Justamente por isso, nós solicitamos o auxílio da população para identificar os rapazes. Se você tiver qualquer informação, pode comunicar à delegacia local. A sua denúncia pode auxiliar a evitar com que outros cidadãos sofram também esse golpe”, pediu.
A advogada reforçou recomendações de segurança, como nunca fornecer senhas ou códigos bancários a estranhos, evitar ajuda de desconhecidos em caixas eletrônicos e procurar sempre funcionários identificados das agências. Apesar dessas medidas, que são importantes, a advogada alerta que elas não eliminam totalmente os riscos.
“Todos esses cuidados são apenas paliativos, até que a gente construa uma sociedade segura, efetivamente, para todas as pessoas. Especialmente aos idosos”, afirmou.
A Polícia Civil investiga o caso.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.