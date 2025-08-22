Trio engana idoso de 85 anos e faz saques de R$ 6 mil em caixa

Um idoso de 85 anos com deficiência auditiva foi vítima de um golpe na manhã da última terça-feira, 19, no caixa eletrônico de um posto no Jardim Alvorada, em Franca. Após sacar R$ 200, ele foi abordado por um homem que, de forma simpática, alertou que sua conta bancária supostamente continuava aberta no terminal.

Segundo o boletim de ocorrência, o golpista orientou a vítima a clicar em uma opção na tela sob a alegação de que não seria cobrada taxa. O idoso não forneceu senha, mas depois constatou seis saques indevidos de R$ 1 mil cada.

A advogada criminalista Natália Rodrigues explicou que o golpe foi praticado por três pessoas que se revezaram entre observar o ambiente e abordar o idoso. Para ela, a confiança da vítima diante da suposta boa-fé do golpista facilitou a ação.