Morre Reizão, 57 anos, proprietário de padaria no Aeroporto I

Morreu na noite dessa quinta-feira, 21, o padeiro e empresário Sebastião dos Reis Azevedo, conhecido em Franca como “Reizão”, aos 57 anos. Figura tradicional e muito querida no bairro Aeroporto I, ele era o proprietário da Panificadora Mensagem.
Nascido em São Sebastião do Paraíso (MG), Reizão se mudou para Franca por volta de 1990. Após trabalhar como padeiro por dois anos, abriu a Panificadora Mensagem no Aeroporto I, que se tornou um negócio de sucesso e foi famosa na região por cerca de 25 anos.
Ele era um homem muito feliz, pai de quatro filhos e amigo de muita gente na cidade. Sebastião sempre foi epiléptico, com algumas crises convulsivas, o que acarretou em um AVC (Acidente Vascular Cerebral), que culminou em sua morte.
A despedida
O velório de Sebastião dos Reis Azevedo acontece nesta sexta-feira, 22, em Franca e em sua cidade natal. Em Franca, na sala 1 do velório, que fica na rua Zeferino José dos Prazeres, 720, no Jardim Aeroporto I, das 6h às 13h. Já em São Sebastião do Paraíso, será das 14h30 às 17h, com o sepultamento ocorrendo em seguida, às 17h, no Cemitério São Sebastião do Paraíso.