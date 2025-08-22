Morre Reizão, 57 anos, proprietário de padaria no Aeroporto I

Morreu na noite dessa quinta-feira, 21, o padeiro e empresário Sebastião dos Reis Azevedo, conhecido em Franca como “Reizão”, aos 57 anos. Figura tradicional e muito querida no bairro Aeroporto I, ele era o proprietário da Panificadora Mensagem.

Nascido em São Sebastião do Paraíso (MG), Reizão se mudou para Franca por volta de 1990. Após trabalhar como padeiro por dois anos, abriu a Panificadora Mensagem no Aeroporto I, que se tornou um negócio de sucesso e foi famosa na região por cerca de 25 anos.

Ele era um homem muito feliz, pai de quatro filhos e amigo de muita gente na cidade. Sebastião sempre foi epiléptico, com algumas crises convulsivas, o que acarretou em um AVC (Acidente Vascular Cerebral), que culminou em sua morte.

A despedida