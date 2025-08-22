Passageiros de Franca ficam 7 horas parados após ônibus quebrar

O que seria uma viagem rotineira acabou se tornando transtorno para dezenas de passageiros da empresa Pássaro Verde nessa quinta-feira, 21. O ônibus, que havia saído de Belo Horizonte às 8h da manhã com destino a Franca e chegada prevista para 17h30, quebrou e ficou parado às margens da rodovia MG-050, em Capitólio, nas proximidades do Mirante dos Cânions.

De acordo com o portal Folha Regional MG, que cobre a região, o veículo quebrou por volta das 14h30 e permaneceu no acostamento até pelo menos 21h. Um empresário do setor de turismo, que passou pelo trecho por volta das 18h, registrou imagens e conversou com os ocupantes do ônibus que estavam no local ainda nesse horário. Eles relataram falta de água, exposição prolongada ao sol e ausência de qualquer suporte da empresa.

Entre os passageiros havia idosos, que também ficaram sem amparo.