Dicas Práticas

Não deixe que sirvam bolinho de batata estourados e arrebentados. Além da aparência horrível, vai tirar todo o prazer de comê-los. Por isso, antes de serem fritos no óleo (quente e abundante), passe-os primeiro por clara de ovo batida. Eles ficarão perfeitos, não se desmancham e todos vão elogiar seus bolinhos. Outra dica: seus pastéis ficarão mais bonitos, coradinhos e não se queimarão se colocar dentro da gordura uma batatinha crua.

Trânsito superlotado

Poucos dias depois de ter assumido a Secretaria de Segurança e Trânsito da prefeitura, o Major Osvaldo de Oliveira Júnior esteve no meu programa da Rádio Difusora, falando a respeito da grande frota de veículos nas ruas, incluindo carros, caminhões, motos e bicicletas. Para se ter uma ideia, Franca tem praticamente o mesmo número de habitantes e de carros. Então, é preciso ter mais paciência e cautela, porque o trânsito sempre estará superlotado, especialmente nos horários de pico. Sem contar a imprudência de certos motoristas e motoqueiros, com o excesso de velocidade.