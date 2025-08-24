Mensagem de abertura
”Se quiser viver uma vida feliz, foque ou amarre-se a uma meta, não às pessoas e nem às coisas”
(Albert Einstein)
Aniversários
Nesse 24 de agosto começam novo ciclo, o pastor Isaac Ribeiro, professora Eliane Querino Cheoud e o empresário Alberto Carraro Fernandes.
Amanhã, 25, Rodrigo Junqueira e juíza Julieta Maria Passeri Souza Martins.
Na terça, 26, protético José Roberto Pereira, padre Wallace Aguiar e padre Josenildo..
Na quarta, 27, Antônio Marcos de Melo Júnior, Luiz Antônio Barbosa e Marina Bereta.
Na quinta, 28, Regina Junqueira, Elisa Gosuen Pêra e Mateuzim da Viola, na sexta-feira,29, Noemi Pucci Pieri, advogado José Careta, José Guilherme Calil Maia e Cesar Marques.
E no próximo sábado, 30, Zé Verdura (Grill), João Berbel e Viviane Simões Baldochi.
Abraço a todos.
Parceiro e amigo
Hoje é dia de abraçar um querido amigo de muitos anos, além de empresário dos mais competentes na área da cafeicultura, Alberto Carraro Fernandes hoje está mais experiente e feliz. Depois de uma brilhante carreira como jogador de basquete por Franca, há mais de 3 décadas, é comandante do famoso Café Terreiro. Agradeço por sua amizade, e pela parceria na divulgação do seu produto, afirmando sempre que, “se não for Terreiro eu não tomo”!
Amigo e companheiro
Desde a última sexta-feira, 22, está com nova idade esse companheiro da comunicação e amigo de longa data, Sídnei Franco da Rocha. Já contei e sempre repito, que começamos nossa carreira radiofônica num mesmo dia, escolhidos num teste, só de brincadeira, mas depois, levamos a profissão a sério. A amizade perdura por todo esse tempo, com muita lealdade. Vai daqui meu abraço a ele, esposa Diva, filhos e netos.
Dicas Práticas
Não deixe que sirvam bolinho de batata estourados e arrebentados. Além da aparência horrível, vai tirar todo o prazer de comê-los. Por isso, antes de serem fritos no óleo (quente e abundante), passe-os primeiro por clara de ovo batida. Eles ficarão perfeitos, não se desmancham e todos vão elogiar seus bolinhos. Outra dica: seus pastéis ficarão mais bonitos, coradinhos e não se queimarão se colocar dentro da gordura uma batatinha crua.
Trânsito superlotado
Poucos dias depois de ter assumido a Secretaria de Segurança e Trânsito da prefeitura, o Major Osvaldo de Oliveira Júnior esteve no meu programa da Rádio Difusora, falando a respeito da grande frota de veículos nas ruas, incluindo carros, caminhões, motos e bicicletas. Para se ter uma ideia, Franca tem praticamente o mesmo número de habitantes e de carros. Então, é preciso ter mais paciência e cautela, porque o trânsito sempre estará superlotado, especialmente nos horários de pico. Sem contar a imprudência de certos motoristas e motoqueiros, com o excesso de velocidade.
15 anos da Isabela
Comemoração bonita e muito agradável marcou os 15 anos da jovem Isabela Raiz Moscardini, na última sexta-feira, no Buffet Styllus. Lá estivemos, levando o nosso abraço à Isabela, que é filha do casal de amigos Clayton Moscardini e Elisa Raiz Moscardini, e neta do Paulo Moscardini e Santa. Tudo perfeito na festa.
Pastor Isaac Ribeiro
(
Vai daqui o nosso abraço ao dinâmico Pastor Isaac Ribeiro, presidente da igreja Assembleia de Deus em Franca, que neste 24 de agosto começa uma nova idade, sempre com mais experiência. Ele também participa sempre do momento de oração no programa Show da Manhã, que apresentamos na Difusora, com suas mensagens de ânimo e confiança. Abraço e parabéns a ele e esposa Luíza Andrade Ribeiro.
Tim-tim
Sempre sorridente, Armando Antônio Rizatti tilintou as taças com a família e amigos mais próximos na última sexta-feira, quando mudou de idade. Como a nossa amizade é de longa data, não podia deixar de trazer o meu abraço a ele, que é destaque da Ambev. Parabéns ao amigo, e o abraço à esposa Marlene, filhos e netos.
Festa dos pedregulhenses
No sábado de aniversário da vizinha cidade, aconteceu a festa dos pedregulhenses presentes e ausentes, na sua Loja Maçônica. Desta vez não pude estar presente, mas segue meu abraço a todos os meus conterrâneos e visitantes. Nesta foto, aparecem alguns dos presentes ao evento: Elizabeth, Neuza, Laércio Radi, Dário Saad (pedregulhense e prefeito de Campinas) e Manoel Marcos (Ticaco). Meu abraço a todos de Pedregulho, na pessoa do prefeito Carlos Eduardo Teixeira e do secretário da Educação, meu afilhado Edgard Ajax Filho.
CO-PIADA
Dois amigos morreram num acidente e chegaram juntos ao Céu. Como estavam muito sujos, São Pedro ordenou:
- Só vão entrar depois de tomarem um banho.
Cada um devia usar um tambor que tinha lá. Um tambor com mel e outro tambor com cocô. O mais esperto correu e pulou no tambor de mel. O outro teve que tomar banho no cocô. Quando acabaram, o esperto gritou:
- Pedrão, cadê a toalha?
E São Pedro Falou:
- Filho, aqui não usamos toalha, um enxuga o outro...
Arquivo do tempo
Como hoje é aniversário da professora de idiomas Eliane Quirino Cheoud, encontramos esta foto, publicada na Revista E.P. de 1977, do casamento da Eliane com o Zezinho Cheoud. Na foto, a noiva com os pais, Luiz Quirino e Maria Sanches Quirino, com os irmãos, Luís Alexandre, Juliana, Beto e Viviane. Preparados agora para as Bodas de Ouro.
Mensagem final
A gente cresce e só depois percebe que os melhores dias de nossa vida, foram quando você, seus pais e seus irmãos moravam sob o mesmo teto, naquela casinha antiga e gostosa... na maior paz.
