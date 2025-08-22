Acusado de agressão na UPA se defende: 'Gritei de nervoso'

Na recepção, Cristian pediu prioridade, explicando que sua mãe estava em crise de dor. O atendente, segundo ele, teria respondido de forma irônica: “Eu também já tive cólica de rins, ela precisa aguardar, há cinco idosos na frente”.

Sem alternativa, mãe e filho aguardaram até serem chamados para a triagem. No local, reencontraram o mesmo enfermeiro. Cristian relatou que, enquanto a pressão arterial da mãe era medida, ele tentou tirar uma foto para avisar ao vizinho - que cuidava da avó de 99 anos em casa - que poderiam buscá-los em breve.

Nesse momento, segundo o relato, o enfermeiro o impediu de fotografar, gerando o início da confusão. “Eu expliquei que não estava filmando ele, mas mesmo assim ele pulou na minha mão, arrancou meu celular. A segurança que estava na porta me deu uma rasteira, me derrubou e, quando tentei levantar, ela tirou o cassetete e começou a me bater. O enfermeiro me puxou pelo braço e me arrastou por um corredor, enquanto a segurança continuava me acertando.”