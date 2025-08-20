Homem invade igreja em Franca, rende secretário e leva R$ 500

A Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, no Jardim Redentor, em Franca, foi alvo de um assalto na tarde desta quarta-feira, 20. O crime ocorreu por volta das 14h40, quando um homem armado entrou no local e rendeu o secretário da igreja, de apenas 18 anos.
Segundo o padre Antônio de Pádua Dias, conhecido como Padre Toninho, o criminoso agiu de forma disfarçada antes de anunciar o assalto. “Ele entrou, pediu água, foi até o bebedouro, perguntou pelo padre e depois voltou. Em seguida, apontou a arma através do vidro e exigiu que o secretário abrisse a porta que dava acesso ao banheiro e ao escritório”, relatou o pároco.
O assaltante levou cerca de R$ 500 em dinheiro. Ainda segundo o padre, a paróquia costuma evitar manter valores no local, justamente para prevenir esse tipo de ocorrência.
O secretário, bastante abalado após a ação, foi liberado para descansar em casa e deve retomar suas atividades nesta quinta-feira, 21. “A maior preocupação é com ele, por ser tão jovem. Graças a Deus, não houve violência física”, afirmou o sacerdote.
Até o fechamento deste texto, o suspeito de cometer o crime não foi localizado. A Polícia Civil deve investigar o caso, que foi registrado pela Paróquia.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.