Homem invade igreja em Franca, rende secretário e leva R$ 500

A Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, no Jardim Redentor, em Franca, foi alvo de um assalto na tarde desta quarta-feira, 20. O crime ocorreu por volta das 14h40, quando um homem armado entrou no local e rendeu o secretário da igreja, de apenas 18 anos.

Segundo o padre Antônio de Pádua Dias, conhecido como Padre Toninho, o criminoso agiu de forma disfarçada antes de anunciar o assalto. “Ele entrou, pediu água, foi até o bebedouro, perguntou pelo padre e depois voltou. Em seguida, apontou a arma através do vidro e exigiu que o secretário abrisse a porta que dava acesso ao banheiro e ao escritório”, relatou o pároco.

O assaltante levou cerca de R$ 500 em dinheiro. Ainda segundo o padre, a paróquia costuma evitar manter valores no local, justamente para prevenir esse tipo de ocorrência.