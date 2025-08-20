Franca: condenado por estuprar criança de 12 anos é preso no INSS

Um homem de 52 anos foi preso na manhã dessa terça-feira, 19, dentro da agência do INSS de Franca. Ele tinha contra si um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, cometido em 2015 contra uma criança de 12 anos.

Segundo a Polícia Civil, os investigadores descobriram que o condenado iria comparecer ao INSS para realizar uma perícia médica, já que está afastado do trabalho após quebrar a perna e recebia benefício.

Diante da informação, os agentes foram até o local descaracterizados e aguardaram a chegada do suspeito. Por volta das 10h30, o homem chegou à agência, de muletas, e foi imediatamente abordado pelos policiais, que deram cumprimento ao mandado de prisão.