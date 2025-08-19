Empresário será julgado por morte de francana na Portinari

O empresário José Vieira, acusado de provocar o acidente que matou a francana Katiuscia Alves, de 31 anos, na rodovia Cândido Portinari, será julgado em setembro, em Brodowski. O acidente aconteceu em janeiro de 2019 e, seis anos depois, o júri popular foi finalmente marcado.
Vieira chegou a ficar preso por cerca de um ano, mas conseguiu liberdade provisória. Ele responde pelos crimes de homicídio doloso, lesão corporal e embriaguez ao volante.
O caso
O acidente aconteceu na noite de 13 de janeiro de 2019. O carro onde estavam Katiuscia, o marido e a filha pequena do casal foi atingido pelo veículo conduzido por Vieira.
Com o impacto, o carro da família foi arremessado contra uma árvore no acostamento da rodovia.
Katiuscia chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o marido, que era mecânico, a mulher estava no banco do passageiro, mas havia se deslocado para o banco traseiro minutos antes da colisão, após a filha acordar chorando.
No momento do impacto, ela teria se debruçado sobre a cadeirinha, em um ato para proteger a menina.
Testemunhas relataram que o empresário apresentava sinais visíveis de embriaguez e chegou a pedir que a Polícia Militar não fosse acionada. O próprio marido da vítima afirmou que, além de estar bêbado, Vieira o ameaçou logo após a batida.
