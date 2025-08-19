Empresário será julgado por morte de francana na Portinari

O empresário José Vieira, acusado de provocar o acidente que matou a francana Katiuscia Alves, de 31 anos, na rodovia Cândido Portinari, será julgado em setembro, em Brodowski. O acidente aconteceu em janeiro de 2019 e, seis anos depois, o júri popular foi finalmente marcado.

Vieira chegou a ficar preso por cerca de um ano, mas conseguiu liberdade provisória. Ele responde pelos crimes de homicídio doloso, lesão corporal e embriaguez ao volante.

O caso

O acidente aconteceu na noite de 13 de janeiro de 2019. O carro onde estavam Katiuscia, o marido e a filha pequena do casal foi atingido pelo veículo conduzido por Vieira.