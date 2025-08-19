Mulher de 36 anos passa mal, procura hospital duas vezes e morre

A corretora de imóveis Daniele Priscila dos Reis Bonfim, de 36 anos, morreu na manhã desta terça-feira, 19, após passar mal em casa e ser socorrida à Santa Casa de Patrocínio Paulista. A família acusa negligência médica, alegando que a paciente procurou o hospital em duas ocasiões antes do óbito, mas foi liberada sem diagnóstico preciso. O caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim registrado pelo irmão, o empresário Wagner Fernandes dos Reis, Daniele começou a se sentir mal no fim de semana, apresentando tonturas, palpitações e falta de ar. No domingo, 17, ela buscou atendimento na Santa Casa, onde, segundo ele, foi informada que apresentava apenas excesso de sódio e pressão alta.

Nessa segunda-feira, 16, Daniele voltou ao hospital com os mesmos sintomas, agora acompanhados de diarreia e vômito. Ainda conforme o depoimento, o médico responsável levantou hipóteses de depressão, ansiedade ou labirintite. Um raio-X chegou a indicar uma mancha em um dos pulmões, mas o profissional teria descartado a relevância, liberando-a após medicação.