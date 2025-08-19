Mulher de 36 anos passa mal, procura hospital duas vezes e morre

A corretora de imóveis Daniele Priscila dos Reis Bonfim, de 36 anos, morreu na manhã desta terça-feira, 19, após passar mal em casa e ser socorrida à Santa Casa de Patrocínio Paulista. A família acusa negligência médica, alegando que a paciente procurou o hospital em duas ocasiões antes do óbito, mas foi liberada sem diagnóstico preciso. O caso é investigado pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim registrado pelo irmão, o empresário Wagner Fernandes dos Reis, Daniele começou a se sentir mal no fim de semana, apresentando tonturas, palpitações e falta de ar. No domingo, 17, ela buscou atendimento na Santa Casa, onde, segundo ele, foi informada que apresentava apenas excesso de sódio e pressão alta.
Nessa segunda-feira, 16, Daniele voltou ao hospital com os mesmos sintomas, agora acompanhados de diarreia e vômito. Ainda conforme o depoimento, o médico responsável levantou hipóteses de depressão, ansiedade ou labirintite. Um raio-X chegou a indicar uma mancha em um dos pulmões, mas o profissional teria descartado a relevância, liberando-a após medicação.
Na manhã desta terça-feira, Daniele sofreu uma crise em casa, foi socorrida pelo marido, Alexandre Bonfim, e recebeu atendimento de uma equipe de resgate, mas não resistiu. A causa do óbito foi registrada como parada cardiorrespiratória.
Em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi, Wagner relatou a revolta da família, que é potencializada pela negativa do hospital, segundo ele, em entregar o prontuário médico de Daniele. De acordo com o irmão da vítima, o médico teria afirmado que a paciente não falou sobre sentir palpitações, e o prontuário comprovaria o contrário.
"Há três dias ela vinha passando mal. Começou a passar mal com tontura e 'batedeira', foi na Santa Casa de Patrocínio Paulista e eles falaram para ela que era uma virose, que era crise de labirintite e os exames não davam nada. Liberaram-na à noite. Ele falou que ela não falou que estava com um problema no coração, sendo que as queixas eram palpitação e tontura. Não quiseram dar o prontuário", explicou.
Daniele, que nasceu em Franca, deixa o marido e três filhos: um de 15 anos, um menino diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) de 9 anos e o caçula de 3 anos. A família diz estar toda arrasada com a situação.
"Largou mãe, pai, irmão, bisavó. Está todo mundo arrasado. Era uma mulher alegre, feliz, tinha acabado de vender a primeira casa dela. Tinha uma vida inteira pela frente", completou o irmão.
O delegado responsável registrou a denúncia na Delegacia de Patrocínio Paulista e instaurou a apuração.
O velório de Daniele acontecerá nesta quarta-feira, 19, no Memorial Nova Franca, em Franca, das 6h às 13h. O sepultamento ainda não tem o local definido.
Prefeitura de Patrocínio Paulista
Em nota, a Prefeitura de Patrocínio Paulista informou que, segundo o corpo clínico responsável, todos os procedimentos cabíveis foram adotados, seguindo protocolos técnicos e profissionais, e o prontuário médico está à disposição da família.
A administração confirmou que a paciente procurou atendimento no hospital nos dias 17 e 18 de agosto, sendo atendida pelo médico plantonista. "Em ambos os atendimentos foram realizados exames clínicos e laboratoriais, que não apresentaram alterações, conforme registros médicos. Após avaliação, a paciente recebeu prescrição medicamentosa e foi liberada."
Ainda segundo a nota, Daniele chegou à Santa Casa de Patrocínio Paulista pelo Samu já morta, conforme atestado médico. "O prontuário médico e todas as informações do atendimento sempre estiveram e permanecem à disposição da família, respeitando os trâmites legais e éticos".
"A Prefeitura reforça seu compromisso com a transparência, responsabilidade e respeito às famílias, e reafirma que a Secretaria Municipal de Saúde permanece à disposição para prestar os devidos esclarecimentos", finalizou o texto.
