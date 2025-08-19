Cria da Francana assina contrato com time europeu

O jogador francano João Victor Tornich, conhecido como Alemão e cria da base da Francana, acertou, nesta terça-feira, 19, sua transferência por empréstimo ao Lask, da Áustria. O jovem integrava o elenco do Portimonense, de Portugal.

Aos 22 anos, Alemão integrou o elenco de base do time de Franca até o início de 2020, quando se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior e, em uma parceria firmada com o Corinthians, partiu para o time alvinegro no mesmo ano. O zagueiro atuou pela base do clube paulista até 2022, quando se transferiu para o Portimonense no início de 2023 e integrou inicialmente o elenco sub-23. Posteriormente, foi promovido ao elenco profissional, firmando-se como titular.

Após dois anos e meio em solo português, Tornich assinou contrato de empréstimo com o time austríaco até o verão de 2026, tendo vinculada ao seu contrato uma opção de compra. O Lask ocupa atualmente a 8ª posição na Bundesliga Austríaca, que se encontra em sua terceira rodada até o momento.