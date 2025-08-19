Cria da Francana assina contrato com time europeu

O jogador francano João Victor Tornich, conhecido como Alemão e cria da base da Francana, acertou, nesta terça-feira, 19, sua transferência por empréstimo ao Lask, da Áustria. O jovem integrava o elenco do Portimonense, de Portugal.
Aos 22 anos, Alemão integrou o elenco de base do time de Franca até o início de 2020, quando se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior e, em uma parceria firmada com o Corinthians, partiu para o time alvinegro no mesmo ano. O zagueiro atuou pela base do clube paulista até 2022, quando se transferiu para o Portimonense no início de 2023 e integrou inicialmente o elenco sub-23. Posteriormente, foi promovido ao elenco profissional, firmando-se como titular.
Após dois anos e meio em solo português, Tornich assinou contrato de empréstimo com o time austríaco até o verão de 2026, tendo vinculada ao seu contrato uma opção de compra. O Lask ocupa atualmente a 8ª posição na Bundesliga Austríaca, que se encontra em sua terceira rodada até o momento.
“Sinto-me realizado. É um grande passo na minha carreira, uma experiência única que quero aproveitar da melhor maneira possível”, afirmou Alemão.
O Lask enfrentará o terceiro colocado, Red Bull Salzburg, no próximo sábado, 23, às 12h, na Red Bull Arena. Tornich não deverá estar no plantel da partida. De acordo com o jogador, ainda deverá ganhar mais ritmo em treinos.
“A princípio não (jogarei no sábado). Devo ganhar mais ritmo em treinos, trabalhar firme para ir conseguindo meu espaço no clube”, explicou.
Bagagem do Portimonense
Tendo atuado em 61 jogos com a camisa profissional do Portimonense, totalizando 4.863 minutos em campo, Tornich ainda marcou dois gols e deu duas assistências. O jogador descreve sua passagem como de grande ajuda para os futuros passos, almejando uma boa continuação na Áustria.
“Minha passagem pelo Portimonense foi de dois anos e meio, onde consegui ter minha estreia no profissional, joguei a maioria dos jogos e foi um clube de fácil adaptação que me ajudou muito para a sequência da minha carreira. Trago todos os aprendizados da minha primeira experiência na Europa, em Portugal, e espero ter essa continuação aqui”, concluiu.
