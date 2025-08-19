Hospital do Coração completa 37 anos de inovação cardiovascular

Em 20 de agosto, o Hospital do Coração de Franca – Octávio Quércia completa 37 anos de uma trajetória dedicada à inovação cardiovascular e ao atendimento humanizado. Desde sua inauguração, em 1988, a instituição consolidou-se como um dos três maiores centros cardiológicos do Estado de São Paulo, destacando-se pela alta qualificação de sua equipe, infraestrutura tecnológica de ponta e atendimento integral ao SUS, beneficiando uma população de aproximadamente 750 mil habitantes de Franca e região.

Tecnologia e investimentos em expansão

O hospital mantém um parque tecnológico constantemente modernizado, garantindo diagnósticos precisos e tratamentos cardiológicos complexos. Recentes aquisições de equipamentos, viabilizadas por emendas parlamentares, reforçam sua capacidade de atendimento. Além disso, a instituição ampliou sua estrutura física, com a abertura de 40 novos leitos SUS em 2024 (sendo 30 no Hospital do Coração e 10 de UCO – Unidade Coronariana, em 2025), 22 leitos de UTI especializada e dois pontos para hemodiálise, otimizando o atendimento a casos de alta complexidade.

Gestão transparente e compromisso com a vida

A administração do hospital prioriza a transparência na aplicação de recursos públicos, assegurando que cada investimento se reverta em benefício direto à população. Dr. Sidnei Martins de Oliveira, presidente voluntário do Grupo Santa Casa de Franca, ressalta: "Cada avanço na estrutura ou tecnologia significa mais vidas salvas e maior bem-estar para a comunidade. Agradecemos o apoio dos parlamentares que nos ajudam a cumprir essa missão."

Dr. Laurence Dias Oliveira, Diretor Técnico do Hospital do Coração, destaca a importância da equipe qualificada do hospital. “Nosso time de colaboradores é incansável: com empenho, dedicação e espírito de equipe, transformamos desafios em resultados concretos. Entre as maiores conquistas, destaco a eliminação da fila para cateterismos, angioplastias e cirurgias cardíacas — um marco que reforça nosso compromisso com a vida.”

Resolutividade e alta complexidade

Além de ampliar sua capacidade física, o hospital investe em melhoria contínua de processos, com aumento no quadro de colaboradores para suprir a demanda em UTI e procedimentos de alta complexidade. A instituição também avança na redução de filas de espera, com incremento na produção de angioplastias (FAEC) e cirurgias cardíacas, além de contar com uma estrutura especializada em Hemodinâmica, composta por duas salas operacionais para atendimento cardiológico avançado.

Histórias que inspiram

A trajetória do Hospital do Coração de Franca é construída por profissionais dedicados, como Célia Aparecida da Silva Patrício, técnica de enfermagem, que há 30 anos faz parte da instituição. "Participo dessa evolução e vejo o quanto o hospital cresceu, sempre buscando o melhor para os pacientes. É gratificante fazer parte dessa história", relata.

Compromisso com o futuro

Além da excelência assistencial, o hospital investe em parcerias acadêmicas, formando novas gerações de especialistas. A celebração dos 37 anos reforça o propósito de seguir expandindo serviços, salvando vidas e mantendo um atendimento pautado pela ética, inovação e humanização.