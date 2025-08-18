Homem agride três funcionários em UPA do Aeroporto, em Franca

Mais um caso de violência contra profissionais de saúde aconteceu em Franca. Um homem de 52 anos agrediu dois enfermeiros e uma segurança na tarde desse domingo, 17, dentro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. A agressão aconteceu após ele ficar irritado com o tempo de espera para o atendimento de sua mãe.
De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 17h, quando o homem chegou à unidade acompanhado de sua mãe, que é idosa. Ele, já alterado, exigiu atendimento imediato, mas havia dois outros idosos na frente, aguardando atendimento.
Um enfermeiro de 41 anos orientou o homem a aguardar, explicando que a mãe seria chamada em breve. Poucos minutos depois, a idosa foi encaminhada para o acolhimento, e o enfermeiro pediu ao filho que pegasse uma cadeira de rodas para ajudar no transporte. Irritado, o homem respondeu: "Não vou pegar, seu idiota", e começou a filmar a cena com o celular.
Ao presenciar a atitude, uma segurança da unidade pediu que ele parasse de gravar. Nesse momento, ele retrucou de forma ofensiva, dizendo: "vou filmar este viado", em referência ao enfermeiro. Ele continuou: "por isso, a enfermagem merece apanhar na cara."
Na sequência, o homem partiu para a agressão física: desferiu uma joelhada no enfermeiro, que caiu no chão, e atingiu também uma enfermeira que tentava intervir. A segurança se aproximou para conter a confusão, mas foi agredida com um chute na mão, que lhe causou lesões.
Com rapidez, a segurança conseguiu imobilizar o agressor até a chegada da Guarda Civil Municipal, que conduziu o homem à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Ele foi autuado e deverá responder pelos crimes de injúria, contravenção penal e lesão corporal.
Em nota, a Prefeitura de Franca reiterou que o acompanhante da paciente, que estava sendo atendida na UPA do Jardim Aeroporto, chegou alterado e, após desacatar os servidores, a Polícia Militar foi acionada e ele foi encaminhado ao plantão policial.
Outra vez
O caso aconteceu 13 dias após uma técnica de enfermagem, de 25 anos, ser agredida por uma paciente na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Luiza, na região Norte da cidade, em 4 de outubro. O incidente ocorreu por volta das 8h30 e deixou os profissionais da unidade bastante abalados. Um vídeo registrado durante a confusão mostra a paciente dando um tapa no rosto da funcionária.
