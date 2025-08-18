Homem agride três funcionários em UPA do Aeroporto, em Franca

Mais um caso de violência contra profissionais de saúde aconteceu em Franca. Um homem de 52 anos agrediu dois enfermeiros e uma segurança na tarde desse domingo, 17, dentro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. A agressão aconteceu após ele ficar irritado com o tempo de espera para o atendimento de sua mãe.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 17h, quando o homem chegou à unidade acompanhado de sua mãe, que é idosa. Ele, já alterado, exigiu atendimento imediato, mas havia dois outros idosos na frente, aguardando atendimento.

Um enfermeiro de 41 anos orientou o homem a aguardar, explicando que a mãe seria chamada em breve. Poucos minutos depois, a idosa foi encaminhada para o acolhimento, e o enfermeiro pediu ao filho que pegasse uma cadeira de rodas para ajudar no transporte. Irritado, o homem respondeu: "Não vou pegar, seu idiota", e começou a filmar a cena com o celular.