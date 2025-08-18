Incêndio volta a atingir a Serra de Rifaina nesta segunda

Na manhã desta segunda-feira, 18, um novo incêndio voltou a castigar a Serra de Rifaina, a 67 km de Franca, região que já havia sido consumida pelas chamas na semana passada, durantes três dias.

De acordo com informações da Prefeitura, o fogo começou por volta das 10h30, às margens da rodovia Cândido Portinari, no km 462.

O local estava sem aceiro — faixa de proteção que deveria ter sido realizada pelo DER (Departamentos de Estradas e Rodagens), segundo a Prefeitura de Rifaina, para evitar a propagação das chamas. O órgão é responsavél pelo trecho da rodovia.