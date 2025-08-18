Nesta quarta: Fórum do CME-ACIF traz Cintia Chagas a Franca

Nesta quarta-feira, dia 20, o 11º Fórum da Mulher Empreendedora reunirá mais de 500 empresárias de Franca e região para discutir o cenário em que estão inseridas, vendas online e oratória. O evento é realizado pelo CME-ACIF (Conselho da Mulher Empreendedora da Associação do Comércio e Indústria de Franca) e acontecerá a partir das 13h, no Villa Eventos. Os ingressos podem ser adquiridos pelo link https://bit.ly/41CeLyv.

A palestra magna, “A Oratória da Elegância”, será ministrada pela professora de português, comunicadora e influencer Cíntia Chagas, que reúne mais de 7 milhões de seguidores em seu Instagram. Seu conteúdo irá abordar os pilares da comunicação assertiva, mostrando como se expressar com sofisticação, clareza e segurança, na vida e nos negócios.

A programação ainda contará com a palestra da especialista em vendas online, Stellinha Santini, e dois painéis de discussão com empreendedoras locais, que falarão sobre gestão do tempo, inteligência emocional e suas vivências enquanto empreendedoras regionais.



Lissandra Ribeiro/Acif

“Será um momento de muita troca e conversa, não apenas entre as convidadas no palco, mas com todo o público”, afirma a coordenadora geral do CME-ACIF, Thalita Rossi. “Preparamos uma programação dinâmica e participativa, com espaços e momentos dedicados ao networking. Teremos um coffee pensado para estimular conexões, para que as mulheres presentes se conheçam, se fortaleçam e gerem negócios. Por isso, recomendamos que venham preparadas, com cartão de visitas e prontas para apresentar seus negócios umas às outras.”, completou.

Magalu, Sicoob Credimogiana e Tastur Viagens são parceiros da realização do evento.

Os 20 anos do CME-ACIF

O 11º Fórum da Mulher Empreendedora celebra os 20 anos do CME-ACIF: organização vinculada à Associação do Comércio e Indústria de Franca, que fomenta o empreendedorismo feminino por meio de qualificação, eventos e articulação institucional. Em 2010, foi responsável por representar pequenas empresárias na ONU Mulheres, em Nova York. Tem como madrinha a empresária Luiza Helena Trajano e atua para fortalecer, capacitar e ampliar a participação da mulher no ambiente empresarial.

Serviço

11º Fórum da Mulher Empreendedora

Data: 20/08/25 – quarta-feira

Horário: 13h

Local: Villa Eventos - Rod. Eng. Ronan Rocha, 19304.

Atrações confirmadas: Cíntia Chagas, Stellinha Santini, painel de conversas com empreendedoras locais, coffee, networking.

Link para aquisição de ingressos: https://bit.ly/41CeLyv.