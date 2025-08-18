'Dia bastante feliz': 63 famílias realizam sonho da casa própria

O sonho da casa própria se tornou realidade para 63 famílias de Franca nesse fim de semana. Em uma cerimônia marcada pela emoção no último sábado, 16, os novos proprietários receberam as chaves de seus apartamentos, conquistados com o auxílio do programa Casa Paulista, do Governo do Estado.

A compra foi viabilizada por meio da modalidade CCI (Carta de Crédito Imobiliário), que concedeu um subsídio de R$ 11 mil para cada família, ajudando a compor o valor de entrada do financiamento. O evento de entrega contou com a presença do subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado, José Police Neto.

Para os novos moradores, a conquista representa o início de uma nova vida. "É um dia bastante feliz para a gente. Deixamos de fazer várias coisas e economizamos para conquistar esse que é um projeto para a nossa vida", disse a atendente Gabriela Santos de Freitas, de 36 anos, ao lado do noivo, o químico André Luís Rodrigues, de 34. "Esse apoio foi fundamental para conseguirmos", completou.