'Asfalto Novo' chega a novas ruas do Parque do Horto

O Programa Asfalto Novo da Prefeitura de Franca, iniciado na última semana, continua avançando pela zona norte da cidade. Após concluir o recapeamento em dez ruas do Parque do Horto e da Vila Santa Terezinha, as equipes seguem com um novo cronograma para esta semana.

Nesta segunda-feira, 18, a programação prevê a aplicação da nova camada asfáltica nas seguintes ruas da região do Horto:

Rua Iolanda de Santis Raimundina

Rua Pedro Francisco Mariano

Rua Maria Maffei Rubio

Na sequência, as melhorias também serão levadas para o bairro Miramontes.