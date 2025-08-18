'Asfalto Novo' chega a novas ruas do Parque do Horto

O Programa Asfalto Novo da Prefeitura de Franca, iniciado na última semana, continua avançando pela zona norte da cidade. Após concluir o recapeamento em dez ruas do Parque do Horto e da Vila Santa Terezinha, as equipes seguem com um novo cronograma para esta semana.
Nesta segunda-feira, 18, a programação prevê a aplicação da nova camada asfáltica nas seguintes ruas da região do Horto:
- Rua Iolanda de Santis Raimundina
- Rua Pedro Francisco Mariano
- Rua Maria Maffei Rubio
Na sequência, as melhorias também serão levadas para o bairro Miramontes.
O Asfalto Novo, realizado em parceria com o Governo do Estado, com um investimento de mais de R$ 26 milhões, tem como meta recapear 420 mil metros quadrados de vias em toda a cidade.
A iniciativa se soma a um trabalho contínuo de revitalização da malha viária, que nos últimos anos já atendeu bairros como Vila Europa, City Petrópolis, Jardim Martins e a região central, além de trechos de importantes avenidas.
