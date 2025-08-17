18 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
ACIDENTE GRAVE

Colisão frontal mata três na região neste domingo

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Foto cedida: Portal Ea1
Um dos veículos pregou fogo após a colisão
Um dos veículos pregou fogo após a colisão

Um grave acidente registrado na tarde deste domingo, 17, na rodovia Orlando Diniz Junqueira que liga Morro Agudo a Viradouro deixou três pessoas mortas.

Segundo as primeiras informações, dois veículos colidiram de frente e, com a força do impacto, um deles acabou pegando fogo, o que agravou ainda mais a situação.

Equipes de emergência, incluindo caminhões-pipa, foram acionadas para controlar as chamas. Durante o atendimento, a rodovia precisou ser parcialmente interditada.

As circunstâncias do acidente deverão serem apuradas. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.

