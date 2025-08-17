Colisão frontal mata três na região neste domingo

Um grave acidente registrado na tarde deste domingo, 17, na rodovia Orlando Diniz Junqueira que liga Morro Agudo a Viradouro deixou três pessoas mortas.
Segundo as primeiras informações, dois veículos colidiram de frente e, com a força do impacto, um deles acabou pegando fogo, o que agravou ainda mais a situação.
Equipes de emergência, incluindo caminhões-pipa, foram acionadas para controlar as chamas. Durante o atendimento, a rodovia precisou ser parcialmente interditada.
As circunstâncias do acidente deverão serem apuradas. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.
