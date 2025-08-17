Ataque de fúria: homem é flagrado agredindo morador de rua; VÍDEO

Um motorista foi flagrado agredindo um morador de rua na avenida Flávio Rocha, próximo ao Jardim Redentor, na região Norte de Franca.

O caso teria ocorrido na sexta-feira, 15. De acordo com as primeiras informações, o motorista que estava em uma caminhonete teria partido para cima do homem em situação de rua após ele pedir dinheiro.

As imagens, gravadas por um veículo que seguia logo atrás e divulgadas posteriormente, mostram o morador de rua caído no chão, enquanto recebe chutes do motorista sem esboçar reação. Outro homem acompanhava o agressor no momento da ação.

