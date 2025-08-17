18 de agosto de 2025
VIOLÊNCIA

Ataque de fúria: homem é flagrado agredindo morador de rua; VÍDEO

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
WhatsApp/GCN
Morador de rua estava caído na sarjeta enquanto foi agredido
Morador de rua estava caído na sarjeta enquanto foi agredido

Um motorista foi flagrado agredindo um morador de rua na avenida Flávio Rocha, próximo ao Jardim Redentor, na região Norte de Franca.

O caso teria ocorrido na sexta-feira, 15. De acordo com as primeiras informações, o motorista que estava em uma caminhonete teria partido para cima do homem em situação de rua após ele pedir dinheiro.

As imagens, gravadas por um veículo que seguia logo atrás e divulgadas posteriormente, mostram o morador de rua caído no chão, enquanto recebe chutes do motorista sem esboçar reação. Outro homem acompanhava o agressor no momento da ação.

