Educação de Franca é destaque e exemplo para todo o país

Franca está entre as melhores cidades do Brasil em alfabetização e mantém, há mais de uma década, índices de aprovação no ENEM acima de 80% entre estudantes da rede pública. Com 64,54% de desempenho no Indicador Criança Alfabetiza (ICA), o município supera com folga as médias nacional (59,20%) e estadual (58,13%), consolidando-se como exemplo consistente de ensino de qualidade desde os primeiros anos escolares.

O salto no ICA é ainda mais expressivo quando comparado a 2023, ano em que Franca registrou 57,7%. A evolução é resultado de uma política educacional contínua, que combina formação permanente dos professores, participação em programas como Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI) e Alfabetiza Juntos, acompanhamento pedagógico próximo e iniciativas criadas dentro da própria rede municipal.

Tecnologia, inclusão e aprendizado lúdico

Entre as ações que fortalecem o aprendizado, o Escola Digital leva tecnologia para a sala de aula com atividades interativas de português e matemática, enquanto as aulas de inglês, a Recuperação Paralela e as Salas de Recursos Especiais ampliam o alcance da aprendizagem e garantem apoio personalizado.

O programa municipal Tempo Todo, implantado em 2023, já atende 996 crianças de 4 a 7 anos em nove escolas, com jornada estendida que inclui oficinas de cultura do movimento, experiências científicas, inglês, jogos de raciocínio, teatro, dança e música. Reconhecida pelo Ministério da Educação como experiência inspiradora, a iniciativa tornou-se referência nacional e modelo para outras redes públicas de todo o país.



Creche-escola do Pacaembú (Foto: Divulgação/PMF)

Resultados que vão além da alfabetização

Ao manter aprovação no ENEM acima de 80% entre estudantes da rede pública, índice comparável ao das melhores escolas particulares, Franca mostra que a excelência no ensino básico tem reflexo direto na formação dos jovens e no acesso às universidades mais disputadas.

A cidade tem na Educação um pilar fundamental – Investe 25% do orçamento municipal na área, oferece escolas modernas, bibliotecas digitais, laboratórios equipados e programas de intercâmbio, construindo todo um ecossistema de aprendizado robusto.

Tudo isso só é possível com o engajamento e apoio de toda a comunidade escolar, dos docentes à equipe gestora. Todos unidos em torno da estratégia do município, garantem as condições necessárias para que os resultados sejam alcançados e o nível educacional dos estudantes de Franca esteja entre os melhores do Brasil.

Parcerias com universidades e empresas locais ainda oferecem estágios, bolsas e mentoria, estimulando a permanência dos jovens na cidade e criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico e social.