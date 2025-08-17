17 de agosto de 2025
TRAGÉDIA

Criança de 2 anos morre afogada em piscina de chácara em Franca

Por N. Fradique  | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Criança foi encaminhada para o hospital infantil, mas chegou sem vida
Uma criança de 2 anos morreu em decorrência a afogamento no final da tarde deste sábado, 16, em uma piscina de uma chácaras no condomínio Bela Vista localizado na rodovia João Traficante, que liga Franca a  Ibiraci.

João Miguel Anselmo da Silva deixou sua casa na chácara e foi até uma chácara vizinha, entrou em uma piscina e se afogou.

Segundo boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária),  familiares notaram a ausência da criança e iniciaram uma busca na própria chácara, mas não a encontraram. Ao avistarem o portão aberto de uma chácara ao lado, entram na propriedade, que estava sem ninguém. Nesse momento, a avó do  menino percebeu que uma lona que cobria a água estava fora de lugar. Ao vistoriar  o local, avistou João Miguel dentro da piscina.

Uma Unidade de Suporte Avançada do Samu foi acionadas, com os profissionais realizando os procedimentos de reanimação, mas a criança não resistiu.

O corpo da criança foi encaminhado ao Pronto-Socorro Infantil, Magid Bachur Filho, em seguida para o Instituto Médico Legal (IML).

Os trabalhos estão à cargo da Funerária Santa Bárbara. O velório ocorrerá neste domingo, 17, no Velório do Cemitério Santo Agostinho,  em Franca.

