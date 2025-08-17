Criança de 2 anos morre afogada em piscina de chácara em Franca

Uma criança de 2 anos morreu em decorrência a afogamento no final da tarde deste sábado, 16, em uma piscina de uma chácaras no condomínio Bela Vista localizado na rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci.
João Miguel Anselmo da Silva deixou sua casa na chácara e foi até uma chácara vizinha, entrou em uma piscina e se afogou.
Segundo boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária), familiares notaram a ausência da criança e iniciaram uma busca na própria chácara, mas não a encontraram. Ao avistarem o portão aberto de uma chácara ao lado, entram na propriedade, que estava sem ninguém. Nesse momento, a avó do menino percebeu que uma lona que cobria a água estava fora de lugar. Ao vistoriar o local, avistou João Miguel dentro da piscina.
Uma Unidade de Suporte Avançada do Samu foi acionadas, com os profissionais realizando os procedimentos de reanimação, mas a criança não resistiu.
O corpo da criança foi encaminhado ao Pronto-Socorro Infantil, Magid Bachur Filho, em seguida para o Instituto Médico Legal (IML).
Os trabalhos estão à cargo da Funerária Santa Bárbara. O velório ocorrerá neste domingo, 17, no Velório do Cemitério Santo Agostinho, em Franca.
