Criança de 2 anos morre afogada em piscina de chácara em Franca

Uma criança de 2 anos morreu em decorrência a afogamento no final da tarde deste sábado, 16, em uma piscina de uma chácaras no condomínio Bela Vista localizado na rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci.

João Miguel Anselmo da Silva deixou sua casa na chácara e foi até uma chácara vizinha, entrou em uma piscina e se afogou.

Segundo boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária), familiares notaram a ausência da criança e iniciaram uma busca na própria chácara, mas não a encontraram. Ao avistarem o portão aberto de uma chácara ao lado, entram na propriedade, que estava sem ninguém. Nesse momento, a avó do menino percebeu que uma lona que cobria a água estava fora de lugar. Ao vistoriar o local, avistou João Miguel dentro da piscina.