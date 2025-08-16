17 de agosto de 2025
EM UMA CHÁCARA

Idoso encontrado morto em Franca é sepultado neste sábado

Por Jordini Silva | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Chácara fica na zona Rural de Franca
Chácara fica na zona Rural de Franca

O corpo de Luiz Donizete Rodrigues, de 65 anos, encontrado morto na noite desta sexta-feira, 15, na chácara onde morava, na zona rural de Franca (SP), foi sepultado na tarde deste sábado, 16, no Cemitério Jardim das Oliveiras.

Rodrigues era pai de três filhos e vivia sozinho na propriedade, que fica às margens da rodovia Nelson Nogueira. Segundo familiares, ele recebia visitas frequentes dos filhos e costumava passar os dias cuidando da chácara.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. O idoso foi encontrado pelo filho, que chegou ao local para a visita semanal e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar.

De acordo com as primeiras informações apuradas, não havia sinais de violência no corpo, mas a forma como ele foi localizado levou à necessidade de perícia. Uma das linhas de investigação é a de que o idoso possa ter sofrido um mal súbito e, após a queda,  já sem vida, pode ter sido atacado por um cachorro que vivia na propriedade.

O caso segue em apuração pela Polícia Civil de Franca.

