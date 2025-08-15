Corpo de homem é encontrado sem cabeça em Franca

A Polícia Civil de Franca investiga a morte de um homem encontrado decapitado no início da noite desta sexta-feira, 15, na chácara onde morava, às margens da rodovia Nelson Nogueira, em Franca, na zona rural da cidade.

Segundo informações apuradas no local dos fatos, os familiares da vítima moram na cidade e todo fim de semana vão para a chácara.

Ao chegar para a visita semanal, o filho encontrou o pai já sem a cabeça.