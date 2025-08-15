16 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

INVESTIGAÇÃO

Corpo de homem é encontrado sem cabeça em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
GCN
Perícia durante ocorrência; corpo encontrado decapitado
Perícia durante ocorrência; corpo encontrado decapitado

A Polícia Civil de Franca investiga a morte de um homem encontrado decapitado no início da noite desta sexta-feira, 15, na chácara onde morava, às margens da rodovia Nelson Nogueira, em Franca, na zona rural da cidade.

Segundo informações apuradas no local dos fatos, os familiares da vítima moram na cidade e todo fim de semana vão para a chácara.

Ao chegar para a visita semanal, o filho encontrou o pai já sem a cabeça.

O filho chamou a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Uma das suspeitas é que o homem tinha sofrido um mau súbito, tombou com a cadeira e ficou caído no chão. Com a queda, ele pode ter sangrado e um dos cachorros dele comido a parte da cabeça.

Não havia outros sinais de agressão no corpo da vítima, mas a maneira em que ela foi encontrada fez necessário o acionamento da Polícia Civil e da perícia.

O local foi isolado pela Polícia Militar, e o caso será investigado pela Polícia Civil.

