O motivo é nobre e conto com cada um de vocês para fazermos o bem juntos. No dia 23 de agosto, acontece o McDia Feliz, com a renda revertida para a luta contra o câncer em jovens e crianças assistidas pelo Hospital do Câncer de Franca. Você pode adquirir antecipadamente produtos promocionais da campanha, como camiseta, garrafa térmica, mochila e o ticket do Big Mac. Estarei como madrinha da campanha no McDonald's do Franca Shopping, a partir das 10h30, aguardando vocês para juntos comermos um Big Mac e ajudarmos essa causa. Juntos contra o câncer! Espero vocês!
João Paulo
Abraços especiais para o querido amigo João Paulo Faleiros, esposo e pai apaixonado da Sônia e da Cecília. João é "Tech Manager" do LuizaLabs e se destaca em seu setor. Amigo, carismático, sempre com uma palavra de carinho e incentivo, comemorou sua nova idade no dia 16 de agosto, cercado pelo carinho da família e dos amigos íntimos. Este ano, não pude estar presente, mas envio meu abraço cheio de carinho, extensivo a toda a família. Em 2024 João Paulo recebeu o seu troféu Noite EP das mãos do colunista social , Anderson Pinheiro.
Imperdível
Os sócios diretores da agência Pensando Bem, Giordana Garcia e Rodolffo Neto, estão nos preparativos finais para a realização do maior evento de marketing de Franca, o Pensando Bem Além, que acontece no sábado, dia 23 de agosto, no Espaço Cedro. O evento contará com a presença de empreendedores de sucesso que irão compartilhar um pouco de suas experiências. Serão momentos de interação, trocas e muito conteúdo, tudo isso de maneira leve e descontraída. Com certeza será um sucesso. Já estou ansiosa! Na foto, Giordana e Rodolffo com a equipe PBA e o apresentador Tiago Valentim. Se você ainda não garantiu sua inscrição, é bom correr, porque há pouquíssimos lugares.
Sucesso
Sucesso absoluto resume a 17ª Feijoada do Pinheiro, que aconteceu no dia 9 de agosto, no Villa Eventos. Com diversas atrações e aquela Budweiser gelada, o salão estava repleto de pessoas entusiasmadas para o grande show de um dos maiores nomes do samba brasileiro na atualidade, o premiado Xande de Pilares. O anfitrião e colunista social Anderson Pinheiro acertou em cheio na escolha, e quando o relógio apontou 16h, o grande artista entrou no palco, levando todos ao delírio. Foi sensacional!
Bate-papo
Tive o prazer de bater um papo super especial com os sócios proprietários da Lusten Design, Guilherme Faleiros e Douglas Borges, que marcaram presença no evento do amigo Anderson Pinheiro. Além deles, estavam os companheiros de trabalho Gustavo Faleiros, Paulo Adolfo e Lauro Henrique. Eles aproveitaram a ocasião para apresentar as belezas dos seus produtos, e eu fiquei encantada.
Café do Bem
Tive um encontro gostoso com o casal alma e coração do Berçário Dona Nina, Rosinha e Leonel Aylon, que me contaram sobre o super evento que estão organizando para o dia 7 de setembro. O Café do Bem com Happy Hour em prol do Berçário, a partir das 16h, no Espaço Colonial, com a banda Conexão Nacional e muitas outras atrações. Reservas e informações: (16) 99172-0510. Depois conto mais.
Chris
Ela vem dirigindo com competência e amor a floricultura mais tradicional de Franca, a Liliko Flores, que é referência em coroas de flores. Chris Ferri comemorou sua nova idade no dia 12 de agosto, ao lado do marido, o empresário Alexandre Arruda Paes. Parabéns, Chris! Desejo muita saúde e alegrias. Lembranças da EP 2024, Chris e Alxandre com os patronos, diretores do Grupo Med Clin, Noedi e Samuel Freitas.
Destaques
Dia 14 de agosto é comemorado o Dia do Cardiologista, e aqui homenageio todos os profissionais do setor através do renomado Roberto Rached e seus filhos, que são destaques na cardiologia francana: Eduardo e Ricardo. Parabéns pela excelência nos serviços prestados!
Feira Internacional do Livro
A escritora Karina Gera, de Franca, participa da 24ª Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, que ocorre de 15 a 23 de agosto. Conhecida por suas obras de literatura infantil que abordam imaginação, sensibilidade e consciência ambiental, Karina realizará contações de histórias, oficinas e mesas de debate. Este ano, suas obras são inspiradas em personalidades de Franca, como a colunista social Patrícia e o Sr. Aparecido, do supermercado São Paulo. Confira a programação no Instagram @karina_gera. Sucesso!
