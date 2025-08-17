O motivo é nobre e conto com cada um de vocês para fazermos o bem juntos. No dia 23 de agosto, acontece o McDia Feliz, com a renda revertida para a luta contra o câncer em jovens e crianças assistidas pelo Hospital do Câncer de Franca. Você pode adquirir antecipadamente produtos promocionais da campanha, como camiseta, garrafa térmica, mochila e o ticket do Big Mac. Estarei como madrinha da campanha no McDonald's do Franca Shopping, a partir das 10h30, aguardando vocês para juntos comermos um Big Mac e ajudarmos essa causa. Juntos contra o câncer! Espero vocês!

João Paulo

Abraços especiais para o querido amigo João Paulo Faleiros, esposo e pai apaixonado da Sônia e da Cecília. João é "Tech Manager" do LuizaLabs e se destaca em seu setor. Amigo, carismático, sempre com uma palavra de carinho e incentivo, comemorou sua nova idade no dia 16 de agosto, cercado pelo carinho da família e dos amigos íntimos. Este ano, não pude estar presente, mas envio meu abraço cheio de carinho, extensivo a toda a família. Em 2024 João Paulo recebeu o seu troféu Noite EP das mãos do colunista social , Anderson Pinheiro.

Imperdível