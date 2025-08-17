Abraço em dose dupla

Vamos antecipando um abraço a dois sobrinhos e amigos, que mudam de idade esta semana. Amanhã,18, a Maria Renata Sanches Valerine, e no sábado,23, o Paulo Valerine, corretor de imóveis e integrante da paróquia de Santa Luzia. Parabéns ao casal, e um abraço também aos filhos e netos.

Dicas Práticas

Se a galinha estiver dura e demorando para cozinhar, coloque dentro da panela uma cortiça. A galinha amolece rapidamente. E mais: Adicione ao refogar a galinha de granja, duas colheres das de sopa de açúcar. Assim ela ficará dourada e bem firme quando cozida.