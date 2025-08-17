Mensagem de abertura
“Quando alguém tentar te diminuir, alegre-se... é sinal que você cresceu”
(Chico Xavier)
Aniversários
Iniciando novo ciclo de vida hoje, o Dom Pedro Luís Stringhini e o sobrinho Sérgio Antônio Leonard.
Amanhã,18, sobrinha Maria Renata Valerini, Mathias Taveira, Luís Cláudio Coelho, Rafael Garcia Silva, Lucinha Correa e Edna Maria Ferreira.
Na terça,19, Divaldo Moreira e Rita Jorge
Na quarta, 20, Arnaldo Antônio Eleotério, colega Eunice Rezende, Angélica Vargas, Abrão Bisco (ex-prefeito de Rifaina) e Sérgio Reche.
Na quinta, 21, Antônio Marcos de Melo.
Na sexta-feira, 22, Sídnei Franco da Rocha, Armando Antônio Rizatti, Sirlei Bernardineli, Orivaldo Donzeli, Fred Ludovice e Dilah Jacinto.
E no próximo sábado, 23, Paulo Henrique Valerine, Frei Carlos Marchioni, Crica Dutra, Paula Castro Alves e Tonico Magno.
Abraço a todos.
Dom Pedro Luiz Stringhini
Atualmente, ele é bispo na cidade de Mogi das Cruzes, depois de ter exercido o mesmo cargo na Diocese de Franca. Hoje é aniversário de Dom Pedro Luiz Stringhini, que também completou seus 45 anos de missão sacerdotal. Tenho boas lembranças dele, pessoa muito simpática, e que fez muitos amigos também em nossa cidade. Vai daqui meu abraço a ele.
Abraço em dose dupla
Vamos antecipando um abraço a dois sobrinhos e amigos, que mudam de idade esta semana. Amanhã,18, a Maria Renata Sanches Valerine, e no sábado,23, o Paulo Valerine, corretor de imóveis e integrante da paróquia de Santa Luzia. Parabéns ao casal, e um abraço também aos filhos e netos.
Dicas Práticas
Se a galinha estiver dura e demorando para cozinhar, coloque dentro da panela uma cortiça. A galinha amolece rapidamente. E mais: Adicione ao refogar a galinha de granja, duas colheres das de sopa de açúcar. Assim ela ficará dourada e bem firme quando cozida.
Festa de Santa Achiropita
Neste domingo acontece o final da 20ª festa de Nossa Senhora de Achiropita, no calçadão da Voluntários da Franca, entre o Magazine Luíza e a Praça 9 de julho. São inúmeras barracas com os tradicionais pratos da cozinha italiana, e shows também do cancioneiro italiano, destacando-se o cantor Luís César. O amigo Pedrinho Tasso, antigo presidente da Sociedade Italiana, é um dos coordenadores, ao lado do atual comandante, Luís Barduco. Hoje é o dia todo, inclusive no almoço.
Camila Pizzo e a Noite E.P.
Desde a última sexta-feira, a querida Camila Pizzo está recebendo muitos abraços por sua nova idade, ao mesmo tempo que vem trabalhando bastante na organização da 50ª edição da Noite E.P. criada por sua avó a saudosa cronista social Patrícia. Nosso abraço a ela, que herdou a simpatia e o dinamismo de sua avó. Parabéns, Camila.
Festa-Quermesse do Caetitu
A tradicional festa do Caetitu, acontecerá no final deste mês de agosto, desta vez em três edições, sendo 29 (sexta-feira) a partir das 19 horas, 30 (sábado) com a missa na capela, seguida do leilão, e 31 (domingo), com o almoço, que é sempre caseiro e muito gostoso, custando apenas 50 Reais por pessoa, com ingresso antecipado pelo (16) 9-9548-6101 ou 9-8866-7673. Meu amigo Paulo Moscardini é um dos organizadores da festa. Imperdível mesmo.
Co-piada
A mocinha vinha sentindo dores estranhas há algum tempo, e procurou um médico, que pediu um exame. Feito o exame, o médico deu o veredito:
- A senhora está com o mal de Chagas!
- Mal de Chagas? Como é que eu peguei isso, doutor?
- Com certeza, é sempre transmitido por um barbeiro
- Barbeiro??? O desgraçado me falou que era advogado.
Arquivo do tempo
No ano de 1977, o conjunto musical Mirage, formado por músicos de Franca, fazia sucesso em bailes e brincadeiras dançantes, incluindo um grande show de rock no Clube dos Bagres. Confiram a formação do grupo, aparecendo da esquerda para a direita, em pé: Maurício Roberto, Luís Antônio, Xerxes, e Serginho. Sentados: Nilson e Luciano.
Foi um dos grupos de destaque na época. Lembram-se?
MENSAGEM FINAL
“Viva o hoje, pois o ontem já se foi, e o amanhã talvez não venha. A gente costuma esperar o tempo...mas o tempo não espera a gente”.
