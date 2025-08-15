Coleta e limpeza em Franca: planejamento e tecnologia 

Com rotas definidas, rastreamento em tempo real e uma rotina que começa ainda de madrugada, os coletores da Sempre Franca percorrem a cidade todos os dias, garantindo que nenhum ponto fique sem atendimento. O trabalho, que muitos só notam ao colocar o lixo para fora, é parte de uma engrenagem organizada que envolve equipes em campo e monitoramento constante na central de controle.

Franca é dividida em setores. Em cada um deles, a coleta de resíduos domiciliares acontece em dias fixos — segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado — sempre no mesmo período e turno, seja pelo dia ou à noite. No centro, a coleta é feita duas vezes ao dia. Pelo aplicativo da Sempre Franca, o “Cidade Atende”, os moradores conseguem consultar com antecedência o período e o turno em que o caminhão vai passar em cada rua.

Além da coleta convencional, o agendamento de inservíveis também faz parte da operação. O serviço é programado diretamente pelos moradores via o número 0800 591 6842, com datas definidas pela equipe responsável.

“O munícipe liga aqui e pede para passar na casa dele e retirar um móvel antigo, um eletrodoméstico, uma coisa que ele não queira mais. Aí a gente passa lá e recolhe na casa da pessoa, dentro de uma programação”, explicou Ana Carolina Vitorino, auxiliar de tráfego da Sempre Franca.

Na central, cada equipamento em operação é monitorado em tempo real. O avanço da coleta aparece em telas que mudam de cor conforme as tarefas do dia são concluídas.

“Ela faz todo esse controle, monitora onde os equipamentos estão, porque a cidade é toda setorizada, e do lado direito ali tem o controle de todas as equipes”, explicou Sílvio Henrique da Silva, diretor de concessões da Sempre Franca. “Conforme o serviço vai andando, vai mudando a cor até ele ficar verde, que acabou o dia e acabou o serviço executado.”

Roçagem, poda e manutenção de APP (Área de Preservação Permanente) também fazem parte do cronograma. O planejamento segue um plano de trabalho previamente aprovado pela prefeitura que é integrado à rotina operacional da empresa.

Todo o processo é documentado com fotos do “antes” e “depois” da execução do planejado, que ficam disponíveis para consulta.

No aterro sanitário, cada etapa é controlada. Os resíduos são pesados, e direcionados para o aterro que já foi previamente preparado e impermeabilizado, para evitar contaminação do solo e do lençol freático, em seguida o resíduo é compactado e coberto com uma camada de solo. Há também coleta de chorume e gás, subprodutos naturais da decomposição do lixo.

O chorume é direcionado por drenos para lagoas específicas onde será coletado e tratado. Já o gás pode ser aproveitado para geração de energia ou biogás.

Com planejamento, tecnologia e acompanhamento diário, a operação da Sempre Franca vai além da coleta. É um trabalho contínuo, feito em várias frentes, para manter a cidade limpa.