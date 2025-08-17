Queijos de Franca ganham ouro em prêmio nacional; conheça mais

O Laticínios Zanetti, um laticínio familiar localizado na Fazenda Vera Cruz, na rodovia Fábio Talarico, próxima a Franca, conquistou um lugar de destaque no cenário nacional ao ser premiado em duas importantes competições de queijos e derivados. A empresa levou quatro medalhas no Concurso Nacional de Blumenau (SC), um dos mais relevantes do país.
A consagração veio com medalha de ouro para o Queijo Minas Frescal e para o Queijo Tipo Árabe. Além disso, o Queijo Montanhês e o recém-lançado Doce de Leite da marca foram premiados com a medalha de bronze.
"Levamos quatro queijos, sem nenhuma pretensão. Meu pai até brincou que a gente podia ir embora, não esperamos a premiação, e fomos premiados nos quatro", contou Ana Maria Zanetti, uma das responsáveis pela produção. Segundo ela, a busca por concursos começou como uma forma de obter um feedback técnico para aprimorar a qualidade. A estratégia deu tão certo que o Queijo Montanhês já havia sido premiado anteriormente na Expo Queijo, em Araxá (MG).
Além dos queijos e doce de leite o laticínio também produz iogurte, manteiga e claro, o próprio leite Zanetti.
Da insatisfação ao sucesso
A história do laticínio, contada por um dos proprietários, Júlio Zanetti, é um exemplo de empreendedorismo e superação. Ele e o irmão eram produtores de leite e estavam descontentes com o tratamento e os preços pagos pelas cooperativas.
“Chegava no final do mês, a gente ficava muito insatisfeito. Um dia fomos a uma reunião e o presidente da cooperativa meio que desfez da gente. Ali, nós combinamos: ou íamos parar de tirar leite, ou íamos montar um laticínio. E deu certo que a gente montou”, relembrou Júlio.
Hoje, após mais de 30 anos de luta e dedicação, o que começou como uma resposta à frustração se transformou em uma marca premiada, que leva o nome de Franca para o pódio dos melhores produtos lácteos do Brasil.
