Queijos de Franca ganham ouro em prêmio nacional; conheça mais

O Laticínios Zanetti, um laticínio familiar localizado na Fazenda Vera Cruz, na rodovia Fábio Talarico, próxima a Franca, conquistou um lugar de destaque no cenário nacional ao ser premiado em duas importantes competições de queijos e derivados. A empresa levou quatro medalhas no Concurso Nacional de Blumenau (SC), um dos mais relevantes do país.

A consagração veio com medalha de ouro para o Queijo Minas Frescal e para o Queijo Tipo Árabe. Além disso, o Queijo Montanhês e o recém-lançado Doce de Leite da marca foram premiados com a medalha de bronze.

"Levamos quatro queijos, sem nenhuma pretensão. Meu pai até brincou que a gente podia ir embora, não esperamos a premiação, e fomos premiados nos quatro", contou Ana Maria Zanetti, uma das responsáveis pela produção. Segundo ela, a busca por concursos começou como uma forma de obter um feedback técnico para aprimorar a qualidade. A estratégia deu tão certo que o Queijo Montanhês já havia sido premiado anteriormente na Expo Queijo, em Araxá (MG).