MPT flagra 'escravidão' em obra de praças de Franca e resgata 8

Oito trabalhadores, até então responsáveis pelas obras nas praças “Nossa Senhora da Conceição” e “Barão”, em Franca, foram encontrados em situação análogas À escravidão. A operação, realizada na última sexta-feira, 8, e conduzida pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) e pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), foi divulgada nesta quinta-feira, 14.

A empresa responsável pelas obras era a Terra Incorporadora e Construtora Ltda que, conforme divulgado pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), teve seu contrato rescindido nesta semana. Segundo o MPT, o contrato teria sido rompido somente após o flagrante das condições em que os trabalhadores viviam.

A fiscalização apontou irregularidades, classificiadas como "graves" no imóvel que foi disponibilizado para residência dos trabalhadores, como alojamentos precários, ausência de registro em carteira, falta de fornecimento adequado de equipamentos de proteção, condições de higiene e segurança abaixo do mínimo legal, além de jornadas exaustivas e três meses de salários atrasados.