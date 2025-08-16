Saudosos (muito e há muito) papai Dr. Higino Jacintho Caleiro (Higinote) e Augusta Maria Pinho Caleiro (foto). Eles, formados (em História) pela FFF, ele também advogado (pela Faculdade de Direito de Franca). Dois filhos: este que cá escreve (Higininho) e Antônio Augusto Pinho Caleiro (engenheiro pela Faculdade de Lins), Duto, Dutinho (para os mais próximos). Moramos no andar de cima, amplo prédio, na parte de baixo (atualmente está uma das Óticas Melani).
Papai e mamãe adoravam viajar (dentro e fora do país, inclusive houve um tempo em que no Rio de Janeiro chegamos a residir/coisa rápida). Adorávamos (nossos pais) que realmente adoravam viajar e viajar. Tanto que até uma babá muito especial passou a conosco residir (Benedicta Nunes Branquinho/Beni/dali de Cristais Paulista/era como uma mãe/já também saudosa).
Meu pai Higinote veio a óbito há muuuitos anos (tinha apenas 57 anos de idade). Já a Augusta (professora apaixonada pela Cadeira de História, foi depois Colunista Social do então Jornal Comércio da Franca, depois foi residir em Ribeirão Preto, colocando nas minhas mãos a responsabilidade de representa-la colunista social).
Ela também já disse adeus, partiu em 7/11/2022 (por problemas relacionados à coração e circulação), já o Higinote partiu devido a um infarto fulminante no miocárdio). Todos ficaram só nas minhas lembranças e as de todos que com eles tiveram a satisfação de conviver. São só saudades, pura saudade... Só ficaram lembranças e mais lembranças. Positivas, tenho certeza...
Jubileu de Pérola!
Sim! São exatos 30 anos de Buffet Spazio neste agosto, especialmente em 16/8 (sábado). Quando vem à memória do colunista que o proprietário (prezadíssimo) é exatamente o mesmo Marcelo Ferro (em foto de meu Arquivo Pessoal). Era uma quarta-feira, então o Spazio foi oficialmente inaugurado com a primeira Quartaneja) com o Clube da Viola – sucesso absoluto! Até hoje um referencial no setor em Franca e Região. Só elogios e mais elogios. Merecidíssimos!
Dia de Festa
No Castelinho. Lotado e elogiado evento da então ONG “Secos e Não Molhados”. Um grupo (animado) que lá no imenso salão esteve: Sílvia Penteado, Rita Jorge (faz niver dia 19/8 – 3ª. feira) e mais (na foto) Lúcia Salomão.
Muitos quilates
Casal ex-prefeito Sidnei Franco da Rocha-Diva. Ele muda de idade dia 22/8 (sexta). Aos abraços, junto o meu. Extensivo à toda família.
Gente que faz esta cidade
Outro que vive niver (mais um) é Messias Castro (foto com esposa Cássia Prado Silva). O nat dele é em 17/8 (domingo). Famílias de ambos está “cá do lado esquerdo do peito” (gente que muito estimo e há muito tempo).
Carinho pra ela...
Um dia na Oliviéri Joias, no calçadão da Vols. da Franca. Depois foi pra famosa CTBC/Grupo Algar-Telecom, onde se aposentou, na Mons. Rosa: Maria Amélia de Assis chega no dia de seu aniversário em 16/8 (sábado). Com missão muito bem cumprida (eu sei o quanto). Tudo de bom, ela merece!
Tempo...
... estranhadíssimo o que hoje vivemos. É golpe, golpe, golpe, violência contra as mulheres (os feminicídios estão crescendo assustadoramente). Fake news aqui, fake news ali e acolá. Diferente do meu tempo, onde a vida era em um outro ritmo, menos frenético, menos repleto de extremos. O que vem por aí? S. D. S. (Só Deus Sabe). Preocupante. Al-ta-men-te!
Nats
Sábado, 16: Cláudia Vilas Boas; Marco Aurélio Résio Filho (Marquinho) e há 24 anos se casavam (na Capelinha) Dra. Ana Paula Cardoso Rodrigues e Dr. Carlos Sato. E me lembro bem: Madonna nascia nesta data, no ano de 1958.
Segunda, 18: a famosa cabeleireira Edna M. Ferreira; Ismael Martiniano e Hido Passos Pierri Filho.
Terça, 19: 51 anos do CCBEU.
Quarta, 20: Fernando Américo Palermo Falleiros.
Quinta, 21: Anna Thereza Pucci Anawate; Dr. Ciro C. Bôtto; Daniela Freire Paiva Magalhães e Dra. Huang Wei Ling.
Sexta, 22: Armando Antônio Rizatti.
Dica
Frase por mim lida na entrada de um cemitério: LEMBRA-TE QUE ÉS PÓ.
Ponto final
Aprenda que toda grande realização foi um dia considerada impossível. Aprenda que, se alguém diz alguma coisa maldosa a seu respeito, deve viver de forma a que ninguém acredite nisso. Aprenda que quanto mais criativo você é, mas coisas você percebe. Aprenda que não se pode ser herói sem correr riscos (H. Jackson Brown Jr.).
