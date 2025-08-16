Saudosos (muito e há muito) papai Dr. Higino Jacintho Caleiro (Higinote) e Augusta Maria Pinho Caleiro (foto). Eles, formados (em História) pela FFF, ele também advogado (pela Faculdade de Direito de Franca). Dois filhos: este que cá escreve (Higininho) e Antônio Augusto Pinho Caleiro (engenheiro pela Faculdade de Lins), Duto, Dutinho (para os mais próximos). Moramos no andar de cima, amplo prédio, na parte de baixo (atualmente está uma das Óticas Melani).

Papai e mamãe adoravam viajar (dentro e fora do país, inclusive houve um tempo em que no Rio de Janeiro chegamos a residir/coisa rápida). Adorávamos (nossos pais) que realmente adoravam viajar e viajar. Tanto que até uma babá muito especial passou a conosco residir (Benedicta Nunes Branquinho/Beni/dali de Cristais Paulista/era como uma mãe/já também saudosa).

Meu pai Higinote veio a óbito há muuuitos anos (tinha apenas 57 anos de idade). Já a Augusta (professora apaixonada pela Cadeira de História, foi depois Colunista Social do então Jornal Comércio da Franca, depois foi residir em Ribeirão Preto, colocando nas minhas mãos a responsabilidade de representa-la colunista social).