Concurso do MPSP tem salário de R$ 13,5 mil para vaga em Franca

O Ministério Público do Estado de São Paulo abriu concurso público para o cargo de Analista de Promotoria II, na especialidade Agente de Promotoria, com remuneração inicial de R$ 13.581,75, com carga horário de trabalho de 40 horas semanais, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.450,00, auxílio-transporte de R$ 17,80 (valor por dia) e auxílio-saúde de R$ 2.037,26.

O edital, publicado no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira, 8, prevê 15 vagas imediatas distribuídas pelas cinco macrorregiões do MPSP e cadastro de reserva.

Para a Macrorregião V — que inclui Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto —, há duas vagas disponíveis, com possibilidade de convocação de mais candidatos via cadastro de reserva.