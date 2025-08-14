Concurso do MPSP tem salário de R$ 13,5 mil para vaga em Franca

O Ministério Público do Estado de São Paulo abriu concurso público para o cargo de Analista de Promotoria II, na especialidade Agente de Promotoria, com remuneração inicial de R$ 13.581,75, com carga horário de trabalho de 40 horas semanais, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.450,00, auxílio-transporte de R$ 17,80 (valor por dia) e auxílio-saúde de R$ 2.037,26.
O edital, publicado no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira, 8, prevê 15 vagas imediatas distribuídas pelas cinco macrorregiões do MPSP e cadastro de reserva.
Para a Macrorregião V — que inclui Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto —, há duas vagas disponíveis, com possibilidade de convocação de mais candidatos via cadastro de reserva.
Entre os requisitos, estão nível superior completo em qualquer área, idade mínima de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso de homens, com o serviço militar, além de aptidão física e mental para o exercício da função. As atividades do cargo incluem diligências e investigações de interesse do Ministério Público, proteção de informações sigilosas, apoio a membros da instituição em ações externas e cumprimento de mandados judiciais.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da Fundação Vunesp, dentro do prazo estabelecido no edital, mediante pagamento de taxa de R$ 181. Candidatos doadores de sangue ou estudantes de baixa renda podem solicitar isenção ou redução da taxa, conforme as regras previstas.
O concurso será composto por quatro fases: prova objetiva e prova dissertativa, ambas previstas para 23 de novembro; investigação social; e prova oral. A primeira etapa contará com 90 questões de múltipla escolha, e a dissertativa terá duas questões discursivas e uma redação técnica.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.