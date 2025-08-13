Colisão na Bandeirantes mata morador de Franca e fere três

Um homem de 40 anos morreu e outros três passageiros - de 24, 26 e 50 anos - ficaram feridos após o carro em que eles estavam bater na traseira de uma carreta na manhã desta quarta-feira, 13, na rodovia Bandeirantes, em Limeira. Todas as vítimas eram moradoras de Franca e estavam em um carro da empresa “Irroba”.

O acidente aconteceu no km 164 da rodovia no sentido interior à capital. William Toledo de Paula dirigia o carro, um Ford Ka, quando por motivos a serem esclarecidos, bateu na traseira de um caminhão que estava no acostamento.

Segundo a Polícia Civil de Limeira, o motorista do caminhão parou no local para verificar uma falha mecânica e quando voltava para a cabine, sentiu o impacto do acidente.