TRAGÉDIA

Colisão na Bandeirantes mata morador de Franca e fere três

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Vanderlei Duarte/EPTV Campinas | Reprodução
Carro da empresa Irroba ficou destruído, no acidente que matou William Toledo de Paula
Carro da empresa Irroba ficou destruído, no acidente que matou William Toledo de Paula

Um homem de 40 anos morreu e outros três passageiros - de 24, 26 e 50 anos - ficaram feridos após o carro em que eles estavam bater na traseira de uma carreta na manhã desta quarta-feira, 13, na rodovia Bandeirantes, em Limeira. Todas as vítimas eram moradoras de Franca e estavam em um carro da empresa “Irroba”.

O acidente aconteceu no km 164 da rodovia no sentido interior à capital. William Toledo de Paula dirigia o carro, um Ford Ka, quando por motivos a serem esclarecidos, bateu na traseira de um caminhão que estava no acostamento.

Segundo a Polícia Civil de Limeira, o motorista do caminhão parou no local para verificar uma falha mecânica e quando voltava para a cabine, sentiu o impacto do acidente.

William morreu na hora. Os outros passageiros foram socorridos por ambulâncias da Autoban, concessionária que administra o trecho, e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Todos estavam desorientados e foram levados em estado grave para um hospital particular.

Ainda segundo a Polícia Civil, todos os ocupantes do carro trabalham na empresa “Irroba” e, entre as vítimas socorridas, está o dono da empresa, Rodrigo Carvalho dos Santos.

O local foi isolado e a Perícia Técnica esteve na rodovia para iniciar as investigações do acidente. Ainda segundo a Polícia Civil, a principal suspeita é que o motorista do carro tenha dormido no momento do acidente.

O motorista do caminhão não se feriu, prestou depoimento e foi liberado em seguida. O corpo de Willian foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e deve ser liberado nas próximas horas.

A Irroba foi procurada pela reportagem do GCN/Sampi e informou que momento não irá divulgar nenhuma nota oficial. "Assim que obtivermos todas as informações completas e validadas, emitiremos a nota pelos nossos canais de comunicação. Agradecemos pela compreensão."

