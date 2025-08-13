Colisão na Bandeirantes mata morador de Franca e fere três

Um homem de 40 anos morreu e outros três passageiros - de 24, 26 e 50 anos - ficaram feridos após o carro em que eles estavam bater na traseira de uma carreta na manhã desta quarta-feira, 13, na rodovia Bandeirantes, em Limeira. Todas as vítimas eram moradoras de Franca e estavam em um carro da empresa “Irroba”.
O acidente aconteceu no km 164 da rodovia no sentido interior à capital. William Toledo de Paula dirigia o carro, um Ford Ka, quando por motivos a serem esclarecidos, bateu na traseira de um caminhão que estava no acostamento.
Segundo a Polícia Civil de Limeira, o motorista do caminhão parou no local para verificar uma falha mecânica e quando voltava para a cabine, sentiu o impacto do acidente.
William morreu na hora. Os outros passageiros foram socorridos por ambulâncias da Autoban, concessionária que administra o trecho, e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Todos estavam desorientados e foram levados em estado grave para um hospital particular.
Ainda segundo a Polícia Civil, todos os ocupantes do carro trabalham na empresa “Irroba” e, entre as vítimas socorridas, está o dono da empresa, Rodrigo Carvalho dos Santos.
O local foi isolado e a Perícia Técnica esteve na rodovia para iniciar as investigações do acidente. Ainda segundo a Polícia Civil, a principal suspeita é que o motorista do carro tenha dormido no momento do acidente.
O motorista do caminhão não se feriu, prestou depoimento e foi liberado em seguida. O corpo de Willian foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e deve ser liberado nas próximas horas.
A Irroba foi procurada pela reportagem do GCN/Sampi e informou que momento não irá divulgar nenhuma nota oficial. "Assim que obtivermos todas as informações completas e validadas, emitiremos a nota pelos nossos canais de comunicação. Agradecemos pela compreensão."
