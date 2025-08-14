Francana faz vaquinha para bicho dos jogadores contra o Botafogo

Uma ação envolvendo torcedores e colaboradores da Francana busca arrecadar dinheiro para premiação dos jogadores em partida decisiva contra o Botafogo, neste sábado, 16h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela Copa Paulista. Será a última partida da primeira fase e a Veterana precisa de um empate para avançar na disputa.
A "vaquinha" foi lançada via WhatsApp, ao valor mínimo de R$ 100. Um dos grupos de apoio da Francana conta com 81 participantes, com a arrecadação podendo soma R$ 8,1 mil.
A diretoria da agremiação diz que a ação é uma iniciativa independente, mas que um incentivo aos jogadores é importante neste momento importante da competição. “Aquele grupo foi criado para isso: para a torcida fazer algumas ações diretas aos atletas para incentivar na busca de resultados e objetivos”, disse o presidente da Francana, Rafael Diniz.
A Francana está no Grupo 2 da Copa Paulista e chega à última rodada podendo empatar para avançar à fase mata-mata da competição, que garante uma vaga para a Copa do Brasil e outra para a Série D do Campeonato Brasileiro.
A Veterana está em 4º lugar, com 11 pontos. O Botafogo tem 9 pontos, na 5ª posição. A Itapirense, com 4 pontos, não tem mais chance de classificação. Comercial, com 17 pontos, União São João, com 16 pontos, e Inter de Limeira, com 14 pontos, já estão classificados por antecipação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.