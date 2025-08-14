Francana faz vaquinha para bicho dos jogadores contra o Botafogo

Uma ação envolvendo torcedores e colaboradores da Francana busca arrecadar dinheiro para premiação dos jogadores em partida decisiva contra o Botafogo, neste sábado, 16h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela Copa Paulista. Será a última partida da primeira fase e a Veterana precisa de um empate para avançar na disputa.

A "vaquinha" foi lançada via WhatsApp, ao valor mínimo de R$ 100. Um dos grupos de apoio da Francana conta com 81 participantes, com a arrecadação podendo soma R$ 8,1 mil.

A diretoria da agremiação diz que a ação é uma iniciativa independente, mas que um incentivo aos jogadores é importante neste momento importante da competição. “Aquele grupo foi criado para isso: para a torcida fazer algumas ações diretas aos atletas para incentivar na busca de resultados e objetivos”, disse o presidente da Francana, Rafael Diniz.