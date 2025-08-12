Corpo encontrado em Estação de Tratamento é identificado

Foi identificado o homem encontrado morto na manhã desta terça-feira, 12, dentro de uma vala na estação de tratamento de esgoto da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), no Jardim Santa Bárbara, em Franca. Trata-se de Emerson dos Santos Silva, de 29 anos.

O horário de velório e sepultamento ainda não foi divulgado pela família. Emerson era morador do Jardim Aeroporto, bairro próximo ao local onde foi encontrado sem vida.

O corpo foi encontrado por um funcionário da Sabesp durante a limpeza de rotina do gradil, quando ele viu a vítima submersa na água acumulada. A Polícia Militar e a perícia foram acionadas e, após os trabalhos no local, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames.