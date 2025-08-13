Empresário que baleou sapateiro é CAC; vítima segue na UTI

O empresário acusado de atirar contra o sapateiro Bruno Prado Silva Souza, de 31 anos, na Vila Aparecida, em Franca, se apresentou à Polícia Civil na última sexta-feira, 8, e admitiu a autoria dos disparos. Ele, que tem registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), deu dois tiros na vítima, que segue internada em estado grave.

Segundo o delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, Márcio Murari, o suspeito alegou ter agido após desentendimentos relacionados ao conserto de um veículo e a supostas ameaças feitas à sua mulher.

Ele é dono de uma oficina mecânica na avenida Adhemar de Barros e, de acordo com seu relato à polícia, Bruno teria retirado o carro para teste sem autorização. A mulher do empresário, ao saber do fato, teria ligado para a vítima para cobrar explicações, gerando uma discussão.