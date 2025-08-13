Empresário que baleou sapateiro é CAC; vítima segue na UTI

O empresário acusado de atirar contra o sapateiro Bruno Prado Silva Souza, de 31 anos, na Vila Aparecida, em Franca, se apresentou à Polícia Civil na última sexta-feira, 8, e admitiu a autoria dos disparos. Ele, que tem registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), deu dois tiros na vítima, que segue internada em estado grave.
Segundo o delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, Márcio Murari, o suspeito alegou ter agido após desentendimentos relacionados ao conserto de um veículo e a supostas ameaças feitas à sua mulher.
Ele é dono de uma oficina mecânica na avenida Adhemar de Barros e, de acordo com seu relato à polícia, Bruno teria retirado o carro para teste sem autorização. A mulher do empresário, ao saber do fato, teria ligado para a vítima para cobrar explicações, gerando uma discussão.
Ainda conforme Murari, em entrevista à imprensa na última sexta, o empresário disse ter recebido informações de que, mais tarde, mensagens de áudio com tom intimidador foram enviadas a um funcionário da oficina. Ele afirmou ter interpretado o conteúdo como ameaça. No caminho para o trabalho, passou pela fábrica onde Bruno trabalha e efetuou os disparos.
Também na entrevista de sexta, Murari ressaltou que, como o investigado é registrado como CAC, a Polícia Civil comunica o Exército sobre o ocorrido para que sejam adotadas as medidas cabíveis. A arma usada no crime não foi localizada. O suspeito disse tê-la descartado próximo à represa do Estreito, em Minas Gerais.
O delegado informou que o inquérito segue em andamento e aguarda laudos, como o de exame de corpo de delito, para formalizar o indiciamento. Até a conclusão das investigações, o acusado responderá em liberdade.
A Santa Casa de Franca informou, nessa segunda-feira, 12, que Bruno permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sedado, mas estável.
