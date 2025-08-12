'Esgotou a paciência', diz Alexandre sobre empresa de obras

O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) perdeu a paciência com a empresa responsável pelas obras das praças "Nossa Senhora da Conceição" e "Barão", no Centro de Franca. O anúncio da rescisão do contrato aconteceu nesta segunda-feira, 11.

Em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., no programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora, Alexandre explicou a situação com a empresa Terra Incorporadora e Construtora LTDA, responsável pelas obras das praças centrais, pelo futuro Centro Cultural abaixo do viaduto Dona Quita, na avenida Ismael Alonso Y Alonso, além dos trabalhos na Câmara Municipal de Franca.

“Esgotou a paciência faz tempo. A gente tinha que cumprir protocolos legais para poder rescindir o contrato unilateralmente. Se não fazemos isso, acabamos pagando multa para a empresa e ficava mais difícil”, explicou.