5 mortes em duas semanas escancaram tragédia nas ruas de Franca

Em menos de duas semanas, Franca registrou cinco mortes em acidentes de trânsito: quatro no perímetro urbano, incluindo a rodovia Cândido Portinari, e uma na zona rural, na rodovia Presidente Tancredo Neves, que liga a cidade a Claraval (MG). A sequência de tragédias começou em 30 de julho e se estendeu até a última segunda-feira, 11. A média é alarmante: uma vida perdida a cada dois dias e meio.
Uma das vítimas era passageiro de um carro. As demais eram motociclistas e um pedestre atropelado por uma moto. Todos eram jovens do sexo masculino, com idades entre 19 e 30 anos.
Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, as principais causas das mortes no trânsito incluem excesso de velocidade, consumo de álcool, distrações como o uso de celular, alto número de motocicletas, vulnerabilidade de pedestres e ciclistas, infraestrutura precária e fadiga.
Cinco jovens são as vítimas
Relembre os acidentes que mataram cinco jovens moradores de Franca nas últimas duas semanas:
1. Atropelamento fatal na Presidente Vargas (30 de julho)
Jonas Sousa Rodrigues, 19 anos, que vendia doces em frente à Caixa Econômica Federal, na avenida Presidente Vargas, foi atropelado por uma motocicleta conduzida por Felipe Movio Canuto, 22 anos. A colisão ocorreu por volta das 16h e deixou o motorista gravemente ferido. Jonas morreu no local. Leia mais aqui
2. Passageiro de carro morre após colisão com caminhão (5 de agosto)
Cleiton de Morais Clemente, 30 anos, era passageiro de uma Chevrolet Montana conduzida pelo pai, que colidiu violentamente com a traseira de um caminhão na rodovia Cândido Portinari, na noite de segunda-feira, 4 de agosto. Ele ficou preso às ferragens e morreu na Santa Casa no dia 5. O pai, ferido, sobreviveu. Leia mais aqui
3. Motociclista de 29 anos morre ao colidir com poste (8 de agosto)
Ruan Carlos Costa de Faria, 29 anos, perdeu o controle da motocicleta após a rotatória da “Ponte Preta” e colidiu com um poste na avenida Hélio Palermo, na Vila Santa Maria do Carmo. O impacto foi fatal, e ele morreu no local. Leia mais aqui
4. Acidente na rodovia Presidente Tancredo Neves (10 de agosto)
João Victor Gomes Cintra, 21 anos, pilotava sua moto na rodovia que liga Franca a Claraval (MG) quando colidiu frontalmente com um Corsa Classic, que invadiu a contramão. João Victor morreu na hora; o passageiro da moto sobreviveu e foi socorrido consciente à Santa Casa. O motorista do carro fugiu a pé com um acompanhante. Leia mais aqui
5. Jovem morre após bater moto em poste na Alonso y Alonso (11 de agosto)
Na manhã de segunda-feira, 11, Daniel de Oliveira Santos, 26 anos, pilotava uma Honda CG 125 Fan cinza quando perdeu o controle na rotatória da avenida Alonso y Alonso e colidiu com um poste próximo ao condomínio Franca Garden. O impacto foi tão violento que provocou sua morte imediata. Leia mais aqui
ADILSON 1 dia atrasRuas cheia de buracos, iluminação precaria , rotatorias horriveis , policia só que aplicar multas... faz comando só parar motos , e perto dos barzinhos , esses eles nem para , em prol do capitalismo