5 mortes em duas semanas escancaram tragédia nas ruas de Franca

Em menos de duas semanas, Franca registrou cinco mortes em acidentes de trânsito: quatro no perímetro urbano, incluindo a rodovia Cândido Portinari, e uma na zona rural, na rodovia Presidente Tancredo Neves, que liga a cidade a Claraval (MG). A sequência de tragédias começou em 30 de julho e se estendeu até a última segunda-feira, 11. A média é alarmante: uma vida perdida a cada dois dias e meio.

Uma das vítimas era passageiro de um carro. As demais eram motociclistas e um pedestre atropelado por uma moto. Todos eram jovens do sexo masculino, com idades entre 19 e 30 anos.

Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, as principais causas das mortes no trânsito incluem excesso de velocidade, consumo de álcool, distrações como o uso de celular, alto número de motocicletas, vulnerabilidade de pedestres e ciclistas, infraestrutura precária e fadiga.

Cinco jovens são as vítimas