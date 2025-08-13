Criador das músicas de 'Cocoricó' faz show no Sesc Franca

O compositor Hélio Ziskind, uma referência na música infantil brasileira e criador de trilhas sonoras para programas como Cocoricó e Castelo Rá-Tim-Bum, se apresenta no Teatro do Sesc Franca, localizado na avenida Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 3.071, neste sábado, 16, às 16h.
No espetáculo Frevo é Muito Bom!, voltado para toda a família, Ziskind revisita canções marcantes de sua carreira, como o clássico Banho é Bom, com novos arranjos inspirados no ritmo contagiante do frevo, criados pelo maestro Nailor Proveta.
“Frevo é Muito Bom! é uma celebração do encontro entre as minhas canções e os arranjos do Proveta. Não é um retrato do frevo de Pernambuco, mas o frevo passando por dentro do meu mundo”, afirma o artista.
Com mais de quatro décadas de carreira, Hélio Ziskind se consolidou como um dos maiores nomes da música para crianças no país, com um trabalho que atravessa gerações e continua a encantar pela criatividade e pelo bom humor.
Os ingressos para a apresentação em Franca estão esgotados.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.