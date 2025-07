Felipe Canuto está na UTI após acidente na av. Presidente Vargas

Felipe Movio Canuto, de 22 anos, pilotava a moto envolvida no acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira, 30, na avenida Presidente Vargas, em Franca , que resultou na morte do vendedor de balas Jonas Sousa Rodrigues, de 19 anos. Felipe está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa.

Segundo as primeiras informações, o motociclista trafegava pela avenida no sentido bairro-centro quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da moto, atropelou o pedestre e seguiu por cerca de 50 metros até colidir com a calçada no cruzamento com a rua Francisco Barbosa.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes do Samu e da Polícia Militar foram acionadas. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.