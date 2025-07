Cavalo solto causa acidente grave na Cândido Portinari

Uma mulher de 31 anos ficou gravemente ferida na manhã desta quinta-feira, 31, após um grave acidente na rodovia Cândido Portinari, próximo à entrada do bairro Palmeiras, entre as cidades de Cristais Paulista e Franca.

Segundo informações apuradas no local, a vítima havia passado a noite na casa do namorado em Cristais e, por volta das 6h30, seguia de volta para sua residência no Parque do Horto, em Franca, quando seu veículo – um VW Gol prata – colidiu com um cavalo que estava solto na pista.

Ela tentou desviar, mas não conseguiu evitar o impacto. Após a batida, o carro capotou e rodou por pelo menos três vezes. A mulher foi socorrida em estado grave e levada para a Santa Casa de Franca.