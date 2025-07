Batida de bicicletas deixa idoso ferido na avenida São Vicente

Um ciclista ficou ferido após se envolver em um acidente na noite desta quarta-feira, 30, na avenida São Vicente, na Chácara Santo Antônio, em Franca.

Segundo a vítima, ela voltava para casa quando colidiu com outra bicicleta. Com o impacto, caiu, bateu a cabeça e sofreu um ferimento no ombro.

A vítima foi socorrida por populares e por funcionários de um posto. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e levou o homem a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.