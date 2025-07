Empresas têm até 28 de agosto para disputar transporte de Franca

A Prefeitura de Franca abriu a concorrência pública para concessão do serviço de transporte coletivo urbano do município. A perspectiva é construir um modelo muito mais eficiente, moderno e, sobretudo, barato para o usuário.



Empresas interessadas em participar da disputa têm até o dia 28 de agosto de 2025, das 10h às 12h, para entregar suas propostas na B3 – Bolsa de Valores de São Paulo, onde também ocorrerá a sessão pública de abertura dos envelopes em 3 de setembro, às 14h. O contrato terá duração de 20 anos, com regras claras, subsídios garantidos por lei e tarifa pública fixada no valor máximo de R$ 4.



Trata-se de uma das maiores licitações em andamento no interior paulista, com elevado padrão técnico e jurídico, pensada para atrair operadores de transporte com porte, experiência e capacidade de inovação. A proposta foi construída com participação da população por meio de audiências públicas e da Câmara Municipal, que aprovou o novo modelo de concessão em junho.



Alta exigência técnica e compromisso com qualidade



O edital estabelece critérios rigorosos para qualificação das empresas, incluindo comprovação de capacidade técnica e financeira, renovação obrigatória da frota com veículos acessíveis e menos poluentes, implantação de sistema de bilhetagem eletrônica inteligente e monitoramento em tempo real da operação. A vencedora também deverá garantir pontualidade, atendimento eficiente e cobertura compatível com a demanda da cidade.



O projeto prevê a ampliação gradual da frota atual e o cumprimento de metas específicas de desempenho, como tempo máximo de espera nos horários de pico e índices de satisfação dos usuários.



A tarifa será fixada pelo município, com valor máximo de R$ 4, inferior à média praticada em cidades do mesmo porte. A sustentabilidade financeira será assegurada por meio de subsídios escalonados, já aprovados em lei.



Edital disponível e ambiente de confiança



A licitação será conduzida em ambiente regulado e transparente, com tramitação na B3 — o que garante credibilidade, visibilidade nacional e segurança jurídica ao processo. O edital completo está disponível desde 10 de julho no site oficial da Prefeitura de Franca, no seguinte endereço:

www.franca.sp.gov.br/transporte-coletivo-licitacao



Com mais de 350 mil habitantes, Franca é referência em desenvolvimento urbano e qualidade de vida. O novo modelo de concessão se insere nesse contexto, oferecendo uma oportunidade sólida e de longo prazo para empresas do setor que buscam expandir sua atuação com planejamento, previsibilidade e retorno sustentável.