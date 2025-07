Homem morre e motociclista fica ferido em acidente em Franca

Um homem, que ainda não foi identificado, morreu e um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente na tarde desta quarta-feira, 30, na avenida Presidente Vargas, na Vila Aparecida, em Franca. O atropelamento ocorreu nas proximidades de uma agência da Caixa Econômica Federal.

O motociclista seguia pela via no sentido bairro-centro quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle do veículo, atropelou a vítima e continuou trafegando por cerca de 50 metros até colidir contra a calçada no cruzamento da rua Francisco Barbosa.

O pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar foram acionadas.