Vereador de Franca falta à sessão para ir a motociata em Brasília

A única obrigação fixa do vereador – se é que dá para chamar de “obrigação”, já que foram eleitos para representar a população – é comparecer às sessões ordinárias e extraordinárias. Na Câmara Municipal de Franca, os encontros semanais acontecem toda terça-feira. Mesmo assim, na votação desta terça-feira, 29, à tarde, três cadeiras ficaram vazias no plenário – ou seja, 20% dos vereadores simplesmente não estavam presentes.

Em vez de votar os projetos em pauta ou defender temas de interesse para Franca, Leandro O Patriota (PL) viajou para Brasília (DF) para participar de uma motociata que contou com a presença de Jair Bolsonaro (PL).

Diferentemente do ex-presidente, que está impedido de usar as redes sociais, Patriota publicou vídeos sobre o evento em sua conta no Instagram. A primeira gravação foi feita em cima da moto, enquanto ele estava na rodovia, com os dizeres: “partiu Brasília” e “motociata com Bolsonaro”. A publicação marcava 23h45 dessa segunda-feira, 28.