Estevão anuncia a criação de instituto para crianças em Franca

O jogador Estevão Willian, de 18 anos, ex-Palmeiras e agora no Chelsea, da Inglaterra, anunciou a criação de um instituto em Franca, sua cidade natal, para atender crianças e adolescentes carentes. O pai do atleta, Ivo Gonçalves, confirmou a notícia ao portal GCN/Sampi nesta terça-feira, 29.

O instituto terá como finalidade oferecer atividades esportivas, cursos e outras iniciativas voltadas ao desenvolvimento desses jovens. O projeto é semelhante ao criado e desenvolvido por Neymar, em Santos (SP).

Ivo destacou que o instituto será uma parceria com empresas para viabilizar o projeto. "É o nosso projeto. Todos os patrocinadores que estão com o Estevão, eu sempre procuro envolver, falar sobre Franca e trazer o instituto para ajudar as crianças em situação de vulnerabilidade. É uma forma de gratidão pela cidade onde ele nasceu e foi criado", disse.