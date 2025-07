Francano ainda não resgatou prêmio de R$ 3,6 milhões da Quina

Apesar da bolada anunciada no fim de semana, o sortudo (ou sortuda) ainda não apareceu para resgatar o prêmio. Segundo a Caixa Econômica Federal, até a tarde desta terça-feira, 29, o valor milionário segue nos cofres da instituição. Como as agências não funcionam aos sábados e domingos, era esperado que o resgate acontecesse logo no início da semana — mas, até agora, nada.

Se tem um lugar onde a sorte anda batendo ponto é Franca . Em menos de sete meses, a cidade foi premiada duas vezes com boladas milionárias da Quina. A mais recente veio na última sexta-feira, 25, quando uma aposta feita em uma lotérica dentro de um supermercado no bairro Residencial Nosso Lar acertou sozinha os cinco números do concurso 6783, levando R$ 3.625.296,66.

E o mais curioso é que Franca já tinha faturado uma grana parecida no fim do ano passado. No dia 26 de dezembro de 2024, outra aposta da cidade acertou os cinco números do concurso 6616 da Quina e levou R$ 3,6 milhões, dividindo o prêmio com outros dois ganhadores de Goiânia (GO) e Porto Alegre (RS). O ganhador fez um jogo simples de R$ 2,50 via Canais Eletrônicos, app Loterias Caixa.

Como resgatar?

A Caixa Econômica Federal informou que o ganhador pode retirar o prêmio em qualquer agência do banco no Brasil. No caso de valores a partir de R$ 10 mil, o pagamento é feito em no mínimo dois dias úteis após a apresentação do sortudo em uma unidade.

Para sacar o valor, é necessário apresentar o bilhete premiado (ou o comprovante da aposta, no caso de apostas eletrônicas), além de um documento de identificação com foto e o CPF.