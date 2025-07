Ossada é encontrada ao lado de acessório da PM

De acordo com a corporação, o modelo do pano está em desuso há mais de dois anos, o que chamou a atenção das equipes envolvidas na ocorrência.

No local, os policiais encontraram dois ossos cravados no solo, parcialmente cobertos por um tecido semelhante ao antigo uniforme da Polícia Militar.

A Polícia Militar, por meio do 3º Batalhão de Caçadores, foi acionada na manhã desta segunda-feira, 28, após um pedestre localizar parte de uma ossada em uma área de mata no Complexo Ribeirão Verde, na região Leste de Ribeirão Preto (SP).

A área foi isolada imediatamente para garantir a preservação da cena e permitir a realização de perícia técnica. Equipes da Polícia Científica estiveram no local e recolheram o material, que foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

Os fragmentos ósseos passarão por necropsia para confirmar se pertencem a um ser humano, além de auxiliar na identificação da possível vítima e esclarecer as circunstâncias da morte.

Em nota, a Polícia Militar reforçou seu compromisso com a segurança pública e solicita que qualquer informação que possa contribuir com as investigações seja repassada, preferencialmente de forma anônima, por meio do telefone 190.