Morre Enzo, filho de ex-goleiro da Francana, aos 15 anos

Enzo Bertagnoli, filho do ex-goleiro da Francana Júlio Sérgio, morreu na tarde desse domingo, 27, aos 15 anos. Ele enfrentava um tumor cerebral desde 2020 e não resistiu às complicações da doença.

Júlio, que atuou pela Veterana em 2001, comoveu o público ao publicar um vídeo em suas redes sociais, em 21 de julho, no qual raspava o cabelo junto com o filho, que havia iniciado uma nova etapa da quimioterapia no Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto. Dias antes, o jovem visitou o centro de treinamento do Santos Futebol Clube, seu time do coração, onde conheceu Neymar e outros atletas que estavam presentes.

Apesar das dificuldades de saúde, Enzo mantinha suas redes sociais ativas, compartilhando momentos marcantes de sua vida e recordações com a família. Em entrevista ao Esporte Record, o garoto falou sobre sua trajetória nos últimos anos e deixou uma mensagem inspiradora: “tem que acreditar, tem que batalhar."