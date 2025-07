Caçada na represa: Baep surpreende foragido em chalana em Rifaina

Uma ação do 11º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) chamou a atenção de moradores e turistas em Rifaina, a 64 km de Franca, na tarde do último sábado, 26.

Segundo as informações apuradas, os policiais localizaram e prenderam um homem foragido da Justiça que estava em um momento de lazer dentro de uma chalana, no meio da represa do rio Grande. A abordagem aconteceu nas proximidades de uma marina náutica, no bairro Santa Luzia.

Para acessar o rio, os agentes do Baep utilizaram uma embarcação, que estava em um área de píer. Imagens registradas por testemunhas mostram os policiais usando coletes salva-vidas e fuzis durante a ação e escoltando o suspeito, já algemado, até as viaturas.