Comerciante compra Hilux furtada, dá carro de entrada e é preso

Um comerciante de 24 anos foi preso na noite desse domingo, 28, por receptação em Rifaina, após ser flagrado dirigindo uma caminhonete Hilux avaliada em R$ 156 mil, que havia sido furtada em Ribeirão Preto.

A prisão aconteceu durante uma operação de fiscalização de trânsito na rua Antônio Floriano de Leme, quando policiais abordaram dois jovens que estavam no veículo. Após solicitarem os documentos, os agentes identificaram uma incongruência: embora o documento do veículo, datado de 2024, correspondesse à placa, o número do chassi não batia com os dados registrados.

Na verificação mais aprofundada, os policiais constataram que a placa estava clonada e o chassi pertencia a uma caminhonete com registro de furto em Ribeirão Preto.