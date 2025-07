Mãe é demitida após internação por hemorragia grave

“Eu estava vomitando sangue, desmaiei no serviço, minha pressão chegou a 19 por 12. Fui internada do dia 22 ao dia 26. Quando voltei, no dia 27, me mandaram embora porque passei mal no trabalho”, disse Gabriela, emocionada.

Enquanto esteve internada, Gabriela ficou restrita ao leito, recebendo apenas soro, vitaminas e medicamentos para conter o sangramento. “Se eu levantava, minha pressão caía e eu passava mal. Corria risco de vida. No fim, descobriram que eu estava com gastrite hemorrágica aguda, que pode matar se não cuidar”.

A jovem contou que passou por momentos de medo intenso: “eu tenho um filho pequeno para cuidar, só pensava nela. Se eu morresse, quem ia olhar por ela?”, questionou.

Mesmo assim, ao sair do hospital, decidiu cumprir com sua obrigação e voltou ao emprego, onde estava em período de experiência. No entanto, não encontrou compreensão com seu estado de saúde. “Eles falaram que iam me mandar embora porque eu estava internada e passei mal no serviço”, lamentou.

Saúde não espera